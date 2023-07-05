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Spor İmza töreninde şok sözler! 'Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü...'
Spor

İmza töreninde şok sözler! 'Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü...'

Yeniakit Publisher
2023-07-05 17:53:00 -
İmza töreninde şok sözler! 'Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü...'

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. Önemli açıklamaların yapıldığı toplantıda Ali Koç'un Arda Güler sözleri gündeme oturdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. Önemli açıklamaların yapıldığı toplantıda Ali Koç'un Arda Güler sözleri gündeme oturdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" dedi.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ali Koç:

"Yeniden İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başında görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. "

TRANSFERLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Ali Koç:

"Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için altı aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı."

"ŞAMPİYONLUK SAHADA KAZANILMIYOR"

Ali Koç:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım. Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok! Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz"

İSMAİL KARTAL'DAN TRANSFER SÖZLERİ

İsmail Kartal, transferle ilgili "Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin! Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz Kimsenin şüphesi olmasın. Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız." ifadelerini kullandı.

5 YILDIZLI FORMA PROBLEMİ

Ali Koç, kendisine sorular "5 yıldızlı forma ile çıkmakta kararlı mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Başvurumuz iki seneyi geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu ve ya olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Bir önceki TFF Başkanı 'Komisyon kuruyoruz' diyordu. Ancak hiçbir hamle yapmadı. Sayın Mehmet Büyükekşi de yapmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bir senede çok fazla söndürmesi gereken yangın vardı. Bu konuya el atamadılar, atamayacaklarını biliyorduk. Biz gerekli başvuruları yaptık. Olumlu veya olumsuz cevap alamadık. 'Fenerbahçe hakkını arıyor' diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldız ile çıkacağız. Bu logomuz olarak tescilli. Bakalım neler olacak. Biz davamızda haklıyız."

ARDA GÜLER KONUSU

İsmail Kartal'ın Arda Güler sözleri:

"Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."

Ali Koç'un Arda Güler açıklaması:

"Çok net ve kısa bir şey söyleyebilirim. Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor!"

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