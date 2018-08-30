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İmza töreninde görülmemiş protesto!

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni transferler için düzenlenen imza töreninde, taraftarlar başkan Ali Ay'a tepki gösterdi. Tepkiler sonrası imza töreni iptal edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 19:02
İmza töreninde görülmemiş protesto!

Bursaspor’un yeni transferleri Iasmin Latovlevici, Santiago Vergini, Henri Saivet, Tunay Torun ve Chedjeu için stadyumda düzenlenen törene Başkan Ali Ay’a yapılan tepkiler damga vurdu. Taraftarların Başkan Ali Ay’a tepki göstermesi üzerine tören yapılamadı. Basına sadece futbolcularla fotoğraf veren Başkan Ay, daha sonra stattan ayrıldı. 

Bursaspor Kulübü, daha önce toplu imza töreninin 14.30’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra tören, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na alındı. Taraftara açık olarak yapılan imza törende futbolcuların isimleri tek tek okundu. Daha sonra Başkan Ali Ay, stadyumun zeminine giriş yaptı. Ancak taraftarların tepkisi ile karşılaşan Başkan Ay, masaya oturduktan bir süre sonra kalkarak yeni transferlerle basına tek tek poz verdi. İmza töreninde imzalar atılmazken ve açıklamalar yapılmazken, futbolcular daha sonra taraftarları selamladı. 5 oyuncuyu da yaşanan olaylara anlam veremezken, taraftar oyunculara alkışla destek verdi. 

Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu sezon serbest kalan Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık, Arjantin'in Boca Juniors takımından transfer edilen Vergini’yle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Saivet, İngiliz ekibi Newcastle United'dan, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da Başakşehir’den 1’er yıllığına kiralandı. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 19:02
  1. Bursaspor
  2. Ali Ay

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