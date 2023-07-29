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Spor İmza skandalı: Dolayı iade edilebilir... Galatasaray'da büyük şok yaşanıyor!
Spor

İmza skandalı: Dolayı iade edilebilir... Galatasaray'da büyük şok yaşanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 11:59:00 -
İmza skandalı: Dolayı iade edilebilir... Galatasaray'da büyük şok yaşanıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları devam ederken, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlar hızlanırken, Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşma sağlandığı öğrenilmişti. Fakat bu transferde beklenmedik bir pürüz çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları devam ederken, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlar hızlanırken, Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşma sağlandığı öğrenilmişti. Fakat bu transferde beklenmedik bir pürüz çıktı.

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, Günay Güvenç ile anlaşma sağlanmıştı. Gaziantep FK'ya bir miktar para + oyuncu teklif eden sarı-kırmızılılar beklenmedik bir olayla karşılaştı.

BATUHAN ŞEN GİTMEK İSTEMİYOR

Normal şartlar altında Sarı-Kırmızılılar’ın, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen’i göndermesi bekleniyordu. Batuhan Şen, Galatasaray'dan ayrılmak istemeyince transfer durma noktasına geldi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyleyen Batuhan Şen'i Gaziantep FK yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

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