İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?

Taha Emre Özdemir Ankara Önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan nafaka açıklamalarından sonra hazımsızlıkları artan tanınmış kadınlardan oluşan 100 sözde 'kadın hakkı savunucusu'nun başlattığı 'nafaka hakkıma dokunma' adlı imza kampanyasına on bin kişinin katıldığı duyuruldu. Sayıları iki milyona ulaşan süresiz nafaka mağdurlarını hiçe sayan 'Yeşilçam'ın ahlaksız oyuncusu Müjde Ar ile dinsiz olduğunu açıklayan Serra Yılmaz, Arzum Onan, Aylin Nazlıaka, Leman Sam, Nevşin Mengü ve Şirin Payzın.' gibi isimlere süresiz nafaka mağdurlarının tepkisi devam ediyor.

Kaygıyla izliyorlarmış!

'Nafaka hakkıma dokunma' diyerek yola çıkan bu yüz kadın, "Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

İmza kampanyasına tepki gösteren BİA Platformu Yöneticisi Kemal Uzun, şunları söyledi:

"Yoksulluk nafakasının hak olduğunu savunanlar önce yoksulluk nafakası kelimesinin anlamını öğrensinler. Sonra hak mı, gasp mı ne olduğunu anlarlar. Kadın dernekleri boş durmuyor Süreci sabote etmek ve mağdurları ortada bırakmak için kadının intikam aracı olan süresiz nafakayı kaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yasal değişiklik zorunludur."

2 milyonu aşkın mağdurdan, 'üç beş kişilik tekil örnekler' diyerek bahseden yüz kadın, on bin kişiye ulaştıklarını gururla duyurdu. Süresiz nafaka mağdurları ise sosyal medya aracılığıyla imza kampanyasının öncüleri hakkında sert mesajlar paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları:

S. K: 'Eşitlik ve kadınlık gururunu ayaklar altına alıyorlar. aciz kadınlar.'

R.İ.B: 'Kendilerinde aile kavramı diye bir şey yok. Diğer kadınları da kendilerine benzetiyorlar.'

E.A: 'Bunlara prim vermeyin, bunların dizilerini filmlerini izlemeyin, müzik programlarını protesto edin.'

Nafaka Hakkıma Dokunma adlı imza kampanyasını başlatanlar:

Arzum Onan, Oyuncu

Aslı Tohumcu, Yazar

Ayça Damgacı, Oyuncu

Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci

Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı

Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı

Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı

Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar

Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni

Ayşenur Arslan, Gazeteci

Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar

Banu Güven, Gazeteci

Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu

Birhan Keskin, Şair

Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili

Buket Uzuner, Yazar

Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar

Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri

Candan Yıldız/ Gazeteci

Ceren Moray, Oyuncu

Deniz Durukan, Şair/Yazar

Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen

Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar

Elif Ilgaz, Gazeteci

Fatma Akdokur, Akademisyen

Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist

Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı

Feyhan Güver, Karikatürist

Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar

Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen

Gaye Boralıoğlu, Yazar

Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili

Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı

Gila Benmayor, Gazeteci

Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu

Gülay Batur, Karikatürist

Hatice Meryem, Yazar

Hazal Kaya, Oyuncu

Hidayet Şefkatli Tukal, Yazar/Akademisyen

Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı

Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar

İlkay Akkaya, Müzisyen

İlke Kodal, Balerin

Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar

Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi

Lale Orta, Hakem

Latife Tekin, Yazar

Leman Sam, Müzisyen

Leyla Selen Uçer, Oyuncu

Mehveş Evin, Gazeteci

Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili

Melis Alphan, Gazeteci

Meral Tamer, Gazeteci/Yazar

Mualla Kavuncu, Akademisyen

Müjde Ar, Oyuncu

Nalan Kuruçim, Oyuncu

Nazan Kesal, Oyuncu

Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları

Necla Zarakol, İş İnsanı

Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen

Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı

Nevşin Mengü, Gazeteci

Nilay Yılmaz, Spor Yazarı

Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı

Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar

Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı

Nurcan Akad, Gazeteci

Oya Baydar, Sosyolog/Yazar

Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı

Özge Özpirinçci, Oyuncu

Özlem Yüzak, Gazeteci

Pelin Esmer, Yönetmen

Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar

Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar

Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist

Selin Şekerci, Oyuncu

Sema Kaygusuz, Yazar

Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Seray Şahiner, Yazar

Serfiraz Ergun, Gazeteci

Sıla Türköne, Sosyolog

Şebnem Sönmez, Oyuncu

Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili

Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar

Şirin Payzın, Gazeteci

Tilbe Saran, Oyuncu

Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili

Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist

Ümit Boyner, İş İnsanı/ TÜSİAD Eski Başkanı

Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü

Yasemin Göksu, Müzisyen

Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı

Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar

Yıldız Ramazanoğlu, Yazar

Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili

Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar

Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar

Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf

Zuhal Olcay/Oyuncu