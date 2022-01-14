Koca bakan, bakanlığı bakkala çevirdi!

Çevre Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan İmren Aykut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasını, “Dünya tarihinde görülmemiş bir skandaldır. Bu nasıl bir şuursuzluk? AKP iktidarına kara leke bırakacak uygulamadır” iddiasında bulundu. Aykut, “Bu olaylar gösterdi ki Türkiye'de artık demokrasi askıya alınmıştır” sözleriyle iyice zırvaladı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan Aykut, şu iddialarda bulundu:

"Türkiye'de demokrasinin olmadığını gösteren çok vahim bir tablodur. Dünyanın en ilkel ülkelerinde bile yaşanmaz böyle bir tablo. Seçilmiş bir milletvekili elbette tüm kamu kurum ve kuruluşlarına randevusuz gidebilir, orada görevli memurlardan bilgi alabilir. Ayrıca devlet kapılarının her vatandaşa da açık olması gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne demir parmaklı kapıların kapatılmasını çok ayıpladım. Demokrasiyi içine sindiremeyenler, demokrasinin gücünü bilmeyenler demokrasiyi yok ederler, demokrasiye sahip çıkamazlar. Bu olaylar gösterdi ki Türkiye'de artık demokrasi askıya alınmıştır. Dünya tarihinde görülmemiş bir skandaldır. Bu nasıl bir şuursuzluk? AKP iktidarına kara leke bırakacak uygulamadır.

Şimdi AKP iktidarı mensuplarına soruyorum; Recep Tayyip Erdoğan yarın muhalefette olsa ve bu bakanlıktan ve kamu kurumlarından bilgi almak için gitse de bahçe kapıları yüzüne kapansa ne diyecektir? Demokrasiyi içselleştirmemiz lazım, demokrasiye sahip çıkmamız lazım, seçilmiş milletvekillerinin kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgiyi alabilmeleri şarttır."