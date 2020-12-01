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Dünya İmran Han Türk dizisinin izlenmesini tavsiye etti
Dünya

İmran Han Türk dizisinin izlenmesini tavsiye etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Devlet Televizyonunda (PTV) yayınlanan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisini Pakistan halkına tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:35:00 -
İmran Han Türk dizisinin izlenmesini tavsiye etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan, PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Han, "PTV'de yayınlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadesine yer verdi.

PTV de dizinin, pazartesi ve salı günleri yerel saatle 19.00'da birer bölüm halinde yayınlanacağını açıkladı.

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han da Başbakan Han'ın, Diriliş Ertuğrul'un ardından Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin de PTV'de yayınlanmasını istediğini kaydetti.

Pakistan’da geçen Ramazan ayında yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi yoğun ilgiyle karşılanırken, YouTube’daki “TRT Ertugrul by PTV” kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı.

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Yorumlar

müslüman

Normaldir halkın gerçek islamı öğrenmesinden korktukları için tarikatların anlayışına razı geliyorlar. Çünkü halklar tevhidi öğrenirse bunların sultası sona erecek.
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