Güvenoyunu kaybettikten sonra yolsuzluk suçlamalarıyla karşılaşan eski Pakistan Başbakanı İmran Han geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Han'ın tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Han destekçileri ülkeyi resmen ayağa kaldırdı.

9 kişi yaşamını yitirdi!

Tutuklama sonrası ülke genelinde protestolar başladı. İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara indi. Han destekçileri ile polis arasında başlayan çatışmalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı.

Anayasa mahkemesi tahliyesine hükmetti

Ülke yangın yerine dönerken bugün tansiyonu düşürecek bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nde Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) Han'ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirildi. Mahkeme, eski Han'ın tutuklanmasının 'yasa dışı' olduğunu ifade ederek bir an önce tahliye edilmesi yönünde hüküm kurdu.

Serbest bırakıldı

Anayasa mahkemesinin kararının ardından Han destekçilerin beklediği haber geldi. 9 Mayıs'ta tutuklanan eski başbakan İmran Han serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

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Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını 'sorumsuzca ve asılsız' olarak nitelendirmişti. Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.