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Dünya İmran Han, İbrahim Reisi'yi kutladı
Dünya

İmran Han, İbrahim Reisi'yi kutladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, İran'da cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi'yi kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:33:00 -
İmran Han, İbrahim Reisi'yi kutladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran'da cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi'yi kutladı.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünkü seçimde elde ettiği zaferden ötürü Reisi'yi tebrik etti.

Han, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel barışı, ilerlemeyi ve refahı daha da güçlendirmek için Reisi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, oyların yüzde 62'sini alan Reisi'nin birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i geçerek 8. Cumhurbaşkanı olduğunu açıklamıştı.

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