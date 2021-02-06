İmran Han: Bize katıldıktan sonra bağımsızlığı seçebilirler

Pakistan Başbakanı İmran Han, "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında Azad Cammu ve Keşmir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Tüm Pakistan'ın "işgal altındaki Keşmir" halkıyla birlikte olduğunu dile getiren Han, sadece Pakistan'ın değil tüm Müslüman aleminin Keşmirlilerin yanında durduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) Keşmirlilerin kendi kaderlerini tayin haklarıyla ilgili verdikleri sözleri hatırlatmayı sürdüreceğini vurgulayan Han, Keşmir halkına verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Han, başlangıçta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin diyalog teklifini neden ileriye taşımadığını anlamadığını belirterek "Pulwama saldırısından sonra Hint savaş uçaklarının hava sahamızı ihlal edip 'Balakot'taki ağaçlarımızı şehit etmesinin' ardından onların dostluk veya barış istemediğini anladım. Onlar Pulwama ve Balakot'u seçimi kazanmak için kullanıyordu." diye konuştu.

Miting alanından Modi'ye seslenen Han, Hindistan Başbakanı'nın ülkedeki bölünmüşlük ve Hindutva ideolojisi ile seçimleri kazanabileceğini ancak Hindistan'ın yıkılışının temelini attığını söyledi.

Han, Hindistan'a barış teklifini hatırlatarak "Bugün yeniden söylüyorum, Keşmir meselesini bizimle birlikte çözün. Bunun için 5 Ağustos 2019'da Madde 370'in kaldırılmasına dair kararı iptal edin. Sonra bizimle konuşun ve Keşmirlilere dünya topluluklarının BM kararları doğrultusunda söz verdiği hakkı verin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Han, Keşmirlilere seslenerek "Azad Cammu ve Keşmir ile Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir sakinleri kendi kaderlerini tayin hakkını elde ettiklerinde ve Keşmir halkı inşallah Pakistan'ı tercih ettiğinde, Pakistan Keşmirlilere bu ülkenin bir parçası olma veya bağımsız kalma konusunda karar verme hakkı tanıyacak." dedi.

Balakot saldırısı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 14 Şubat 2019'da paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Hindistan, 26 Şubat 2019'da Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Balakot bölgesinde bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da 27 Şubat sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken İslamabad yönetimi ise bunu doğrulamamıştı. Pakistanlı yetkililer, düşen uçağın Hint pilotu Abhinandan Varthaman'ı linç edilmekten kurtarmış ve iyi niyet göstergesi olarak Hint yetkililere teslim etmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir'de halk, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı 2 birlik toprağına bölmüştü. Söz konusu adımının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.