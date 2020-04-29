İmplatın yararları nelerdir? İşte tüm detaylarıyla implant...

İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplant diş ve çene yapısını tamamen değiştirir. İşte implant hakkında tüm bilinmeyenler...

- Hangi durumlarda implant yapılır?

Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesinde, birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesinde, tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılabilmesinde, her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesinde uygulanabilir.

Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemlerinin çıkması kaçınılmaz olur.

- İmplantın yararları nelerdir?

İmplant sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir.

- İmplant dişler doğal görünür mü?

İmplant kemik ve dişeti altında yerleşmektedir. Bu sebeple üstüne yapılan dişle herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olmamaktadır. Özellikle son dönemlerde gelişen zirkon üst yapılar sayesinde ön bölge estetiğinde bile tam bir uyum sağlanmaktadır.

- İmplant her yaşta uygulanabilir mi?

İmplant her yaşta uygulanabilir. Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duymaktadırlar.

- İmplantın başarısı neye bağlıdır?

İmplantların başarısı için genel sağlığın iyi olması, yani yeterli “iyileşme potansiyeli” olması, doğru teşhis konulması ve implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, çok fazla sigara içilmesi ve/veya aşırı alkol kullanılması başarıyı olumsuz etkileyecektir. Yukarıdaki faktörlere bağlı olarak implant başarısı %90-100 arasında değişebilir.

- İmplant hangi durumlarda sakıncalıdır?

Bazı bedensel rahatsızlıklar veya engeller nedeniyle implant yapılması sakıncalı olabilir. Bu durumlar şöyle sıralanabilir:

- Bazı kalp rahatsızlıkları

- Kan pıhtılaşma sorunları

- Romatizmal hastalıklar

- Aşırı düşkün olmak ve benzeri durumlar

- Diyabet (şeker hastalığı); kontrol altında olmayan ve diyabetin düzenli seyretmediği durumlar

- Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması, yetersiz veya anatomik olarak riskli olması

- Hastanın cerrahi işlemlere yatkın olmaması (aşırı korku, endişe)

- Hastanın implant sonrası ağız hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlar

- İmplantlar vücut tarafından reddedilir mi?

Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir. Bu nedenle bir "doku reddinden" söz edilemez.

- İmplantın kanser riski var mıdır?

Tıp ve diş hekimliği dünyasında diş implantlarının kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnek bile yoktur.

- İmplant operasyonunda bir rahatsızlık olabilir mi?

Operasyon lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir. Operasyondan sonra herhangi diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir.

- İmplantların yerleştirilmesi ve protez ne kadar sürer?

Cerrahi işlemin süresi yerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra, implant ile kemiğin kaynaşması için (osseointegrasyon) 2-3 ay kadar beklenir. Daha sonra bu implantlar üzerine, birkaç seans süren bir uygulama ile protezler yerleştirilir.

- İlaçlar ile herhangi bir etkileşim var mıdır?

Bu belirli ilaçlar için mümkündür. Örneğin, kortizon vücut metabolizmasını ve bağışıklık sistemini değiştirebilir ve iyileşme ile ilgili problemler ile karşılaşılabilir. Pıhtılaşmayı engelleyici ilaçlar implantların yerleştirilmesi esnasında ciddi kanamalara sebep olabilir. Eğer düzenli olarak ilaç kullanılması gerekiyorsa diş hekimine danışmakta fayda vardır.

- Bir implant ne kadar dayanır?

İyileşme aşamasından sonra doğru biçimde yerleştirilmiş kaliteli bir implant pek çok etkene karşı doğal diş kökünden daha dayanıklı olacaktır.Doğru biçimde protetik yükleme yapılmış bit titanyum implant kırılmayacaktır. Ayrıca çürüğe karşı dirençlidir.Sürekli ağız bakımı,diş etleriniz ve implant sahasının sağlıklı biçimde kalmasını sağlayacaktır. Uygun bakım ile implantlarınız ömür boyu dayanabilir.