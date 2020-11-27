  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmparator'a koronavirüs engeli
Gündem

İmparator'a koronavirüs engeli

Japonya İmparatorunun her yıl başında düzenlediği yeni yıl selamlama etkinliği, koronavirüs vaka sayılarının artışı nedeniyle siptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 06:02:00 -
İmparator'a koronavirüs engeli

Kyodo ajansının haberine göre, İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), her yıl başında Tokyo'daki sarayın bahçesinde düzenlenen kutlama ve selamlama etkinliğinin iptaline karar verdi.

İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako ve saray sakinlerinin, 2 Ocak’ta başkentteki sarayın balkonundan, binlerce kişiyi selamladığı yeni yıl etkinliği düzenlenmeyecek.

Kararda, selamlamaya katılması beklenen yoğun kalabalığın bahçenin açık ve kapalı alanlarında bir arada bulunmasının salgın sürecinde büyük risk oluşturabileceği belirtildi.

Mayıs 2019’da tahta çıkan ve yeni yıl selamlamasını 2020 başında düzenleyen Naruhito’nun, tahttaki ilk doğum günü hitabı, 60 yaşına bastığı şubatta, salgın sebebiyle iptal edilmişti.

Yeni yıl kutlama ve halkı selamlama etkinliği en son, önceki İmparator Akihito’nun babası Hirohito’nun 7 Ocak 1989’da ölümü sonrası, yas tutulan 1990 yıl başında iptal edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün
Gündem

Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün

Yüksek Teknoloji Uzmanı Tuncay Uludağ, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından
Siyaset

Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın hazırladığı pankarta bakakaldı...
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay