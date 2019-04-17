İMKON Genel Başkanı Tellioğlu: ”TBMM’den geçen tasfiye kararnamesinin hala uygulanmaması sektördeki krizi derinleştiriyor”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu, TBMM’den geçen tasfiye kararnamesinin bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini belirtti.

İMKON Genel Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu yaptığı yazılı açıklamada,“Oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülkemiz ekonomisinde adeta kaldıraç görevini yürüten inşaat müteahhitlik hizmetleri, 250 alt sektörü taşıyan 3 milyona yakın vasıflı, vasıfsız kişiyi istihdam eden ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörüdür. TBMM’den geçen tasfiye kararnamesinin hala uygulanmaması sektördeki krizi derinleştiriyor. Bugünlerde açıklanan rakamlardan görüyoruz ki işsizlik oranı son 10 yılın en ciddi oranına yükselmiştir. Hükümetimizin yeni istihdam teşvik paketlerini açıklamasını olumlu bulurken; sektör olarak bizim için daha önemli olan istihdam ettiğimiz kesimi korumak ve işten çıkardığımız yaklaşık 1 milyona yakın insanımızı yeniden işgücümüze katmaktır. Bu da ancak hükümetimizin bizzat istihdamı sağlayan bizleri dinlemesi ile mümkün olabilecektir. Hükümetimiz zorda olan müteahhitlere TEFE-TÜFE oranında fiyat farkı vererek işlerini bitirmesini, işe başlamamış veya yeni başlamış aciliyeti olmayan işlerin 19.01.2019 tarihinde TBMM’den geçen, hala uygulanmayan tasfiye kararnamesinin bir an önce uygulanmasını, tasfiye müracaatlarını yapıp Maliye Bakanlığı onayı gerekçesiyle bekletilen firmaların süre dolumu gibi bir durumla karşılaşarak iş yaptıkları kurumlar tarafından ’Süreniz doldu, işi bitirip teslim edin, yoksa teminatlarınızı yakarız’ gibi haksız bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını, dolayısıyla zorunlu tasfiyelerin hızla yapılmasını, kriz tarihi başlangıcı olan 15.08.2018’den sonra son 90 gün malzeme tedarik sorunu ve aşırı zamlardan dolayı işe başlayamamış firmalara ek süre verilmesi, yanmış olan teminatlarının iadesi ve yasaklılıklarının kaldırılması, bu düzenlemelerle batma riski taşıyan kamu müteahhitlerinin kurtarılması ülkemiz ekonomisi ve istihdam gücünün menfaati açısından devletimizin ve hükümetimizin başıCumhurbaşkanımızdan önemle arz ediyoruz” dedi.