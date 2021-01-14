İmha edenlerle dost ihya edene düşmanlar

Yerli ve milli yapılanmalara saldırarak Başkan Erdoğan’ı yıpratmak isteyen azgın azınlık, Batı’da onlarca türevi olan özel askeri şirketlere tek kelime etmezken, ülkemiz lehine faaliyet yürüten kurumları hedef almaları ise zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne seriyor.

Batı yapınca iyi!

Batı’da küresel çapta faaliyet yürüten 30’dan fazla askeri güvenlik şirketi varken, bunların 11 tanesi ABD, 7 tanesi Rusya, 6 tanesi İngiltere, 1’er adeti de İspanya, Hollanda, Kanada ve Avusturya’ya ait. Black Water, PMC Wagner, Moran Güvenlik Grubu, Slavonic Corps, Boz Allen Hamilton, ADT, Brınks Company özel askeri güvenlik firmaları, Suriye, Libya, Ortadoğu’nun tamamı, Kırım, Afganistan ve dünyanın birçok ülkesinde ‘askeri danışmanlık ve güvenlik’ adı altında faaliyet yürütüyor. Söz konusu firmaların yıllık gelirleri ise 12 milyar dolar ile 18.2 milyon dolar arasında değişkenlik gösterirken toplam 244 milyar Euro tutarında bir piyasası bulunuyor. Konu hakkında Akit’e konuşan SADAT kurucuları ve uluslararası ilişkiler uzmanları okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Yerli, milli ve yasalız

SADAT’ın 23 kişilik kurucu kadrosundan olan Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Türkiye’de bu şer odakları zaman zaman SADAT’ı gündeme getiriyor. Bu Amerikan menşeili bir saldırı. Onların sömürdüğü ülkelerde bu tür olumlu gelişmeleri istemiyorlar. Avrupa kökenli, Amerika, Rusya kökenli yüzlerce şirket var. Bunlar uluslararası silah şebekelerinin, Ortadoğu’da savaşları kışkırtan ülkelerin kullandığı yapılanmalar. Bunlar askeri danışmanlık adı altında mazlum coğrafyaları karıştırıyorlar. Karanlık şirketler” dedi. SADAT’ın yasal bir kurum olduğunu kaydeden Hacımustafaoğulları, “Biz, olumlu anlamda birikimimizi kullanmak, hem ülkemizin mili çıkarlarını gözetmek, hem de bu şirketlerin sömürdüğü hizmetleri bizi verebiliriz amacıyla SADAT’ı kurduk. Kurduğumuzdan beri de SADAT’ı rakip olarak gördüler. Ortadoğu, Türki cumhuriyetlerde oyunların bozulması anlamında engel olarak gördüler. Batı, askeri güvenlik şirketleri vasıtasıyla, gittikleri coğrafyalardaki politikaları kendi lehlerine oluşturuyor. SADAT ve benzeri yapılanmalar artarsa iş yaptıkları coğrafyalardaki kirli planları bozulacağı için yerli iş birlikçileri vasıtasıyla ülkemize yönelik bir algı operasyonu çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kasıtlı çarpıtma var

Uluslararası Stratejik ve Tahlil Merkezi ve Araştırmalar Merkezi Başkanı (USTAD) Ahmet Akgül de “ABD ve Batılı ülkeler artık vekalet savaşlarını askeri güvenlik şirketleri üzerinden veriyor. Bu şirketler hem silah üretiyor hem de paralı asker temini yapıyor. Bu şirketler daha çok İslam coğrafyasında maalesef faaliyet alanı buluyor” dedi. Saldırıların kasıtlı olduğunu kaydeden Akgül, “Bizim anlayışımız kırmaktan değil yapmaktan yanadır. Türkiye’de birleştirici, emperyalistlerin oyunun bozucu, kan dökmeyen yapılanların olması gayet doğaldır. Türkiye’de taktik stratejik çalışan kuruluşları ABD’nin, Rusya’nın hazmetmemesi doğaldır, sonuçta uluslararası rekabet vardır fakat ülke içinde bir karşıtlığın olması anlaşılabilir değil. Kim adına konuşuyorlar, meclis kürsülerini işgal ediyorlar, yayın yapıyorlar anlaşılabilir gibi değil. SADAT’ın yasal çalışmaları, öteden beri biliniyor” şeklinde konuştu.