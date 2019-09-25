IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa sürükledi

Nevzat Orbay

Türkiye’ye “Madde 4” kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin tamamlanması sonrası açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin dış ve iç risklere karşı hassas olmaya devam ettiğini ve hükümetten daha fazla reform gelmedikçe güçlü ve sürdürülebilir büyümenin zorlu olacağını iddia etti. IMF’nin bu açıklamasını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımına hazırlanması arifesinde yapması dikkat çekti. Geçmişte Türkiye’yi milyarlarca dolar borçlandıran IMF’den medet umanları iştahlandıran açıklamanın perde arkasında ise şer ittifakının kumpasları yatıyor.

Türkiye’nin 68 yıllık IMF serüveni bulunuyor

Türkiye, yıllarca bağımlı kaldığı IMF’ye 11 Kasım 1947’de İsmet İnönü’nün liderliğini yaptığı CHP hükümeti döneminde üye oldu. IMF ile ilk stand by düzenlemesi ise 1 Ocak 1961’de yapıldı. Son anlaşma 2005’te AK Parti iktidarı döneminde imzalandı. AK Parti, 2008 yılında ise IMF ile stand-by anlaşması yapmama kararı aldı.

Türkiye ve IMF arasında 19 stand-by anlaşması imzalanırken, Türkiye’nin finansal dışa bağımlılığının ve “acı reçetelerin” sembolü olarak görülen Uluslararası Para Fonu IMF’ye son borç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu Mayıs 2013’te kapatıldı. 422,1 milyon dolar tutarındaki bu ödeme ile, Türkiye´nin IMF´ye borcu sıfırlandı.

Türkiye, 1961-2005 yılları arasında IMF ile 19 stand by imzalandı ve toplam 56 milyar 942 milyon dolarlık kredinin 49 milyar 557 milyon dolarlık kısmı kullanıldı.

IMF anlaşmalarıyla çekilen krediler

SIRA TARİH SÜRE TAHSİS Kullanılan

(Milyon $) (Milyon $)

1 1961 12 57 24

2 1962 9 47 23

3 1963 11 33 33

4 1964 11 33 29

5 1965 12 33 -

6 1966 12 33 33

7 1967 11 41 41

8 1968 9 41 41

9 1969 12 41 15

10 1970 12 136 136

11 1978 24 453 136

12 1979 12 378 347

13 1980 36 1.888 1.888

14 1983 12 340 85

15 1984 12 340 255

16 1994 14 923 696

17 1999 36 22.707 17.726

18 2002 36 19.360 17.990

19 2005 36 10.060 10.060

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