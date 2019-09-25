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IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa sürükledi

Geçmişte Türkiye’yi milyarlarca dolar borçlandıran IMF, kendisinden medet umanları iştahlandıran açıklamada bulundu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:06
IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa sürükledi

 Nevzat Orbay 

Türkiye’ye “Madde 4” kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin tamamlanması sonrası açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin dış ve iç risklere karşı hassas olmaya devam ettiğini ve hükümetten daha fazla reform gelmedikçe güçlü ve sürdürülebilir büyümenin zorlu olacağını iddia etti. IMF’nin bu açıklamasını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımına hazırlanması arifesinde yapması dikkat çekti. Geçmişte Türkiye’yi milyarlarca dolar borçlandıran IMF’den medet umanları iştahlandıran açıklamanın perde arkasında ise şer ittifakının kumpasları yatıyor.

Türkiye’nin 68 yıllık IMF serüveni bulunuyor

Türkiye, yıllarca bağımlı kaldığı IMF’ye 11 Kasım 1947’de İsmet İnönü’nün liderliğini yaptığı CHP hükümeti döneminde üye oldu. IMF ile ilk stand by düzenlemesi ise 1 Ocak 1961’de yapıldı. Son anlaşma 2005’te AK Parti iktidarı döneminde imzalandı. AK Parti, 2008 yılında ise IMF ile stand-by anlaşması yapmama kararı aldı.

Türkiye ve IMF arasında 19 stand-by anlaşması imzalanırken, Türkiye’nin finansal dışa bağımlılığının ve “acı reçetelerin” sembolü olarak görülen Uluslararası Para Fonu IMF’ye son borç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu Mayıs 2013’te kapatıldı. 422,1 milyon dolar tutarındaki bu ödeme ile, Türkiye´nin IMF´ye borcu sıfırlandı.

Türkiye, 1961-2005 yılları arasında IMF ile 19 stand by imzalandı ve toplam 56 milyar 942 milyon dolarlık kredinin 49 milyar 557 milyon dolarlık kısmı kullanıldı.

IMF anlaşmalarıyla çekilen krediler

SIRA       TARİH    SÜRE     TAHSİS                  Kullanılan

                                                (Milyon $)           (Milyon $)

1              1961       12           57                           24

2              1962       9              47                           23

3              1963       11           33                           33

4              1964       11           33                           29

5              1965       12           33                           -

6              1966       12           33                           33

7              1967       11           41                           41

8              1968       9              41                           41

9              1969       12           41                           15

10           1970       12           136                         136

11           1978       24           453                         136

12           1979       12           378                         347

13           1980       36           1.888                     1.888

14           1983       12           340                         85

15           1984       12           340                         255

16           1994       14           923                         696

17           1999       36           22.707                   17.726

18           2002       36           19.360                   17.990

19           2005       36           10.060                   10.060

TOPLAM   -           -             56.942                   49.557

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:06
  1. Madde 4
  2. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  3. IMF
  4. şer ittifakı
  5. İsmet İnönü
  6. CHP hükümeti
  7. stand by
  8. stand by düzenlemesi
  9. AK Parti
  10. IMF ile stand-by anlaşması
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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