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IMF'den Türkiye açıklaması: Bize başvurmadı

"Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) masaya oturacak" iddialarıyla ilgili IMF'den açıklama geldi.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:43
IMF'den Türkiye açıklaması: Bize başvurmadı

Uluslararası Para Fonu IMF yetkilisi Gerry Rice, Türkiye'nin IMF ile masaya oturacağı iddialarını değerlendirdi. Rice, ''Türkiye kredi için bize başvurmadı'' dedi.

''TÜRKİYE KREDİ İÇİN BAŞVURMADI''

Rice, bugünkü basın brifinginde, "Size tamamen dürüstçe ve açıkça söyleyebilirim ki Türkiye kredi için bize başvurmadı, ülkeyle işbirliği normal rejimde devam ediyor" dedi.

Daha önce ekonomi uzmanı Mark Bentley, Türkiye'yi Arjantin'den örnek alarak yeni kredi için IMF ile görüşmeye çağırmıştı.

IMF'nin Türkiye'ye en son 10 yıl önce kredi verdiğini hatırlatan Bentley, Türk lirası rekor seviyeye düştükten sonra kredi kuruluşunun Ankara'ya yardım sağlama yönünde hazırlıklar yaptığı tahmininde bulundu

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:43
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ımf

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