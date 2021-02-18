IMF'den Türkiye açıklaması
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson açıklamalarda bulundu. Kelmanson, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson açıklamalarda bulundu.
Kelmanson açıklamaları şöyle:
"Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz"
"Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor"
"Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır"