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Ekonomi IMF’den ‘büyüyen uçurum’ itirafı
Ekonomi

IMF’den ‘büyüyen uçurum’ itirafı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs pandemisi nedeniyle, küresel ekonomik görünümündeki oldukça yüksek belirsizliğin sürdüğünü ve zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında uçurumun arttığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 21:48:00 -
IMF’den ‘büyüyen uçurum’ itirafı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yoksul ve zengin ülkeler arasındaki büyüyen uçurumun IMF'yi, gelişmekte olan ekonomilere ve yükselen pazarlara imtiyazlı finansmanı artırmaya yönlendirdiğini ve küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, “Gelişmede arkada kalan ülkeleri destekleyebilmek için kapasitemizi genişletmek bizim için önemini korumaya devam edecek, hatta daha da önemli olacak." dedi.

Georgieva, IMF'nin kendi para birimi olan Özel Çekme Hakları'ndan (SDR) yapılacak yeni ödemelerin, bu ülkelere sağlık kriziyle mücadeleyi desteklemek, dijital ve yeşil ekonomiye geçişleri hızlandırmak için daha fazla finansal alan sağlayacağını söyledi. IMF'nin gelişmekte olan pazarlara ve ekonomilere yönelik imtiyazlı finansmanı, mevcut SDR'ler kapsamında yaklaşık 20 milyar dolarlık bağış da dahil olmak üzere hızla artırdığını vurgulayan Georgieva, bunun önemli bir rol oynamaya devam edeceğini, ancak daha fazla adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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