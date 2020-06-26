IMF'den 7 haftada 72 ülkeye acil finansman desteği

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı son 7 haftada IMF tarafından 72 ülkeye acil finansman desteği sağlandığını bildirdi.

Georgieva, katıldığı bir video konferans etkinliğinde, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Kovid-19 krizinin IMF'nin kaynaklarını test edebileceğine işaret eden Georgieva, henüz o noktaya gelinmediğini, fonun mevcut 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin hala yüzde 75'nin olduğunu kaydetti.

Georgieva, "Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık." dedi.

IMF Başkanı Georgieva, merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik attığı adımların ise gelişmekte olan birçok ekonominin borç sorunları için nefes alanı yarattığını ifade etti.