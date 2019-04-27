IMF’ci iktisatçılar borazanlığa başladı! 'IMF gelirse itibarımız artar'

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Ekonomik kriz tellalığı yapan, Türkiye ekonomisine yapılan kur saldırılarında vatandaşları ABD Doları almaya teşvik eden sözde ekonomistler, IMF propagandası yaparak gerçek niyetlerini ortaya koydular. Sözcü Yazarı İktisatçı Ege Cansen, Türkiye’nin IMF ile anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Sözde Sosyalist özde Emperyalistler

Kendilerini “Sosyalist” olarak tanımlayan iktisatçılar, IMF borazanlığı yapmakta bir beis görmüyorlar. Sözcü gazetesi yazarı İktisatçı Ege Cansen, ekonomik sıkıntıların çözümü için adres olarak IMF’yi gösterdi. Cansen, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde “Korkut Hoca Sosyalisttir, hiç öyle IMF'den hoşlanan insan değildir. Ama geldiği noktada pratik, pragmatik olarak Türkiye'nin IMF ile anlaşması iyi olur diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum aslında.” ifadesini kullandı.

Türkiye’yi “hasta adam”a benzetti

Türkiye'nin sürdürülemez bir dış borçlanma politikası yürüttüğünü öne süren Cansen, “İlk etapta acile kaldırdık hastayı. Acilde nedir ilk kural, kanamayı durdur. Kanama devam ederse hastayı kaybederiz. Kanama durdurulur, sonra operasyona geçilir. Türkiye'nin kanamayı durdurması lazım.” şeklinde konuştu.

İtibarı IMF’den biliyor: “IMF gelirse itibarımız artar”

“Dışarıya sürekli faiz ödüyoruz ve giderek daha fazla faiz ödeyeceğiz.” diyen Cansen, “Türk ekonomisi kanını dışarı akıtıyor. Bu, bir kanamadır. IMF gelirse bizim kredi itibarımız artar. Bugün 7.5 ile aldığımız borçları 3.5-4 ile almaya başlarız. O zaman büyümemizden daha düşük dış borçlarımız artar. Yine cari açığımızı sıfırladığımızı kabul ediyorum.” şeklinde konuştu.

IMF’ye “Sen parayı ver, gerisine karışma” diyemezsin

İktisatçı Cansen, IMF ile anlaşma yapmanın bazı şartları olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Sen IMF'siz kendi politikanı geliştir, içine IMF'yi monte et. Ama IMF'ye şunu söyleyemezsin ‘Sen parayı ver gerisine karışma.' Böyle olmaz, IMF geldiğinde sana bir şeyler söyleyecek, 3 ayda bir denetleyecek. Popülizme engel olmaya çalışacak. AKP de diyor ki, o da benim işime gelmez. Ben sadaka ekonomisi kurdum, o benim tabanla olan ilişkimi bozar diyor. Mesela, IMF bu kanaldan vazgeç diyecektir.”