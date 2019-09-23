IMF Türkiye’den CHP ve İP’e tepki!
IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, saklanan ve meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesidir diyerek tepki gösterdi.23 Eylül 2019 Pazartesi 08:43
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" ifadesini kullandı.
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