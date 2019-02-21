IMF sevicilerine S&P’dan cevap

‘Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) kapısını çalacağını’ ileri sürenlere Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’dan (S&P) cevap geldi. S&P Analisti Maxim Rybnikov, “Türkiye’nin bu yıl IMF (Uluslararası Para Fonu) programına başvurmasını beklemiyoruz. Daha önceden bahsettiğim gibi acil finansal piyasa oynaklığı açısından durum kısmen dengelendi. Şu an itibarıyla Türkiye’nin acil finansmana ihtiyacı bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

‘Hükümet manevra alanına sahip’

S&P tarafından Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin düzenlenen panelde konuşan Rybnikov, Türk Lirasında dengelenmenin görüldüğünü fakat bu yılın sonunda ekonominin yüzde 0,5 seviyesinde daralmasının beklendiğini söyledi.

Rybnikov, “Pozitif tarafta Türk hükümetinin mali manevra alanına sahip olduğunu görüyoruz. Net kamu borcunun, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 30’un altında. Küresel kıyaslamalara bakarsak bu çok yüksek bir seviye değil” ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörüne eleştiri

S&P Finansal Kurumlar Reyting Direktör Yardımcısı Magar Kouyoumdjian ise bankacılık sistemine ilişkin riskler olduğunu, ekonominin geçen senenin ikinci yarısından itibaren yavaşladığını ve mali yükümlülüklerin arttığı ileri sürdü. Kredilerin yeniden yapılandırıldığını ve halihazırda takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranının yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirten Kouyoumdjian, sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payının önümüzdeki dönemde yüzde 10-15 seviyelerine ulaşabileceğini söyledi.

TBB’den tepki

Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), S&P analistlerinin Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarının temelsiz olduğu açıklandı. TBB’den yapılan açıklamada şirket analistlerinin görüşlerinin en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı, Türkiye’nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı vurgulandı.