IMF kötü haberi böyle verdi! FED'e faizleri artırın talimatı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD'de kalıcılaşan enflasyona ilişkin Fed'in faiz oranlarını mevcut yüzde 5-yüzde 5,25 aralığından bir çeyrek puan daha artırarak yüzde 5,25-yüzde 5,5 aralığına yükseltmesi gerektiğini öne sürdü.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının olumlu yönde olabileceğini, ancak bunun verilere bağlı olacağını belirtti.

Georgieva, "Enflasyon inatla yüksek olmaya devam ediyor, PCE bize işin henüz bitmediğini söylüyor... Açıkçası, verileri takip etmeye devam etmemiz ve enflasyonu hedefe getirmenin ne kadar süreceğini görmemiz gerekiyor" dedi.

Georgieva'nın yorumları, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü açıklandıktan sonra geldi. Değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tüketim harcamaları endeksi Mart ayındaki yüzde 4,6'dan hızlanarak Nisan ayında yüzde 4,7 arttı.

IMF raporunda, Fed'in geçen Mart ayından bu yana yaptığı on faiz artırımının enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine indirmeye yetmeyebileceği konusunda uyardı.

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Kuruluş, hane halkı ve işletmelerin büyük bir kısmının sabit oranlarda uzun vadeli borca ​​​​yatırım yapmasıyla, tüketici harcamalarının ve ticari yatırımın geçmiş oran artış döngülerine göre faize daha az duyarlı olduğunu ifade etti.

IMF'nin raporunda, "Bu, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için politika faizini şu anda beklenenden önemli ölçüde daha fazla artırmak zorunda kalacağı konusunda önemli bir risk oluşturuyor" denildi.

IMF şimdi enflasyonun yavaşça düştüğünü ve yılı sadece yüzde 4 civarında bitirdiğini görüyor ve enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmasını bekliyor.

ABD'DE 3'LÜ BULUŞMA

Georgieva, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell ile bir araya gelerek, "Fed ve yönetimin görüşleri ile gelmekte olduğumuz şey arasında önemli bir yakınlaşma olduğunu" söyledi. Georgieva, IMF'nin tavsiyelerinin ekiplerin üzerinde daha fazla düşünecekleri yönleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak daha uzun vadeler için daha yüksek faiz oranları, bankacılık sektöründe daha fazla soruna neden olabilir.

IMF, daha yüksek oranların bankalarda kamuoyunda görülenden daha büyük, daha sistemik bilanço sorunları ortaya çıkarabileceği konusunda da uyardı.

Raporda, "Uzun vadeli menkul kıymetlerin elde tutulmasından kaynaklanan gerçekleşmemiş zararlar hem bankalarda hem de banka dışı kuruluşlarda artacak ve hem hane halkı hem de şirketler için yeni finansman maliyeti yönetilemez hale gelebilir. Finansal koşulların bu şekilde sıkılaştırılması iflaslarda artışı tetikleyebilir ve kredi kalitesini kötüleştirebilir." denildi.

BALKABAĞINA DÖNÜŞME TEHLİKESİ

Georgieva ayrıca ABD borç tavanının derhal yükseltilmesi veya askıya alınması çağrısında bulunarak bunu hem ABD hem de dünya ekonomisi için "tamamen önlenebilir bir risk" olarak nitelendirdi.

Georgieva, "Artık Sindirella'nın gece yarısı balodan ayrılmak zorunda kaldığı peri masalını hepimiz okumuşuzdur. Biz ordayız. Arabamız balkabağına dönüşmeden bu işi çözebilir miyiz lütfen?” ifadelerini kullandı.

IMF başkanı, gelecekte borç limiti taşkınlığından kaçınmak için kalıcı bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini söyledi.