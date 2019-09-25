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IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı!

CHP'nin IMF ile görüşmesi için gizli toplantıya gönderdiği Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı. Derviş, IMF tarafından Türkiye ekonomisinin başına atanmasının ardından Öztrak'ı Hazine Müsteşarlığı'na atadığı öğrenildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 02:17
IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı!

Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri Kemal Derviş'ti. O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş, yanına çok güvendiği bir isim olan CHP'li Faik Öztrak'ı da aldı ve Hazine'nin başına geçirdi.

ABD'nin truva atı Derviş'in şakşakçısı

Uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa getirilen Kemal Derviş'in bütün faaliyetlerinde yancısı ve şakşakçısı olarak CHP'nin şu anki sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Öztrak, ABD'nin Truva atı olan Kemal Derviş ile birlikte Hazine'deki bütün milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara kıyım uygulayan ekipte yer aldı.

Sözde ekonomi analizleriyle gündeme gelmeye çalışıyor

En büyük ekonomik buhranlardan biri olan 2001 krizinin önemli isimlerinden olan Öztrak, şimdilerde ise yaptığı sözde ekonomik analizler ile gündeme gelmeye çalışıyor. Sözde kriz şakşakçılığı yaparak algı operasyonu yapan Öztrak'ın CHP içerisindeki gücünü nereden aldığı ise tartışma konusu oldu.

9 yılda herkes değişti, bir o kaldı

CHP'de 9 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminde koltuğunu koruyan tek MYK üyesi olması ile dikkat çeken Öztrak'ın adı, parti içerisindeki tartışmalarda günden güne daha çok konuşulur oldu. Liste savaşlarından etkilenmeyen ve yerini koruyan Öztrak'ın "gücünü nereden aldığı" sorgulanmaya başlandı. ABD merkezli güçlerin CHP içindeki kolu olduğu konuşulan Öztrak'ın 2001'de yaratılan büyük ekonomik krizde de küresel baronların yanında yer aldığı sıkça konuşulmuştu.

Öztrak'ın Kemal Derviş ile bağlantısı ne?

2001'de dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş için, "En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi!" demesi hafızalardaki yerini korurken, Derviş kendi projesini devam ettirmek için o dönem yerine Faik Öztrak'ı önermişti. IMF projesi olan Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na atanan Öztrak 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildi. Arkasında büyük bir enkaz bırakarak 2002 yılında görevden ayrılan Derviş, yerine geçecek kişinin mutlaka Öztrak olması gerektiğini savunmuştu.

IMF'yi Türk siyasetine hakim hala getirmeye çalıştı

Kemal Derviş ile birlikte IMF'yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin aktörlerinden biri olan Öztrak, o dönem IMF'nin isteği ile sözde reformları topluma dayatmaya başladı. Türkiye'nin zor dönemlerden o geçtiği günlerde vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile halkı bezdiren isimlerin başında geldi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 02:17
  1. Faik Öztrak
  2. IMF
  3. Kemal Derviş
  4. CHP
  5. Faik Öztrak Kemal Derviş
  6. Faik Öztrak IMF

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