  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emlak kralı iflas etti! Ünlü bankanın CEO'su apar topar görevden el çektirildi

Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme

Coca Cola Türkiye'de boykot edilirken Almanların derdine bakın! Pes dedirtti

Eylemini kimseye zarar vermeden sonlandırdı! Fabrika işçileri kurtarıldı

Tanju Özcan CHP'den seçilen meclis üyesini toplantıdan attı!

Ünlü banka Türkiye'deki şubelerini apar topar kapatmaya başladı! Duyan şaşkına döndü

Yeniden Refah'ta kritik görüşme! İttifakta gelinen son nokta açıklandı

Hiç akla gelmeyecek ilçemizde petrol gelişmesi! Yerin 3 bin metre altına inilecek, müjde her an gelebilir

Son dakika! Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması

Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak
Ekonomi IMF Başkanı Georgieva'dan uyarı
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva'dan uyarı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 08:55:00 - 2024-02-02 09:14:34
IMF Başkanı Georgieva'dan uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin 'biraz geride kalma' riskinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin bir yıl öncesine kıyasla korkulandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirten Georgieva, enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düştüğünün görüldüğünü aktardı.

Georgieva, "bulutlar azalsa" da dikkat edilmesi gereken birçok risk olduğuna işaret ederek, jeopolitik risklerin devam ettiğini kaydetti.

"ABD'NİN PARA POLİTİKASINI GEVŞETME ZAMANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Faiz oranlarının gereğinden uzun süre yüksek tutulmasının bir risk olduğunu belirten Georgieva, "Bu sadece ABD ekonomisi için bir risk değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de bir risk." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Georgieva, enflasyonu hedefe indiren birçok gelişmekte olan ekonominin daha düşük faiz oranlarına yöneldiğini aktararak, ABD'de faiz oranın daha uzun süre yüksek kalmaya devam etmesinin bu ülkelerdeki döviz kurlarını baskılayabileceğini ve olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

IMF Başkanı Georgieva, "Dolayısıyla ABD'nin para politikasını gevşetme zamanlaması gerçekten çok önemli, ne çok erken ama aynı zamanda ne de çok geç." dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI "BİRKAÇ AY MESELESİ"

Fed'in duruşunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi halinde işin henüz tamamlanmadığını ancak sona yaklaşıldığının fark edileceğini belirten Georgieva, bankanın faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "birkaç ay meselesi" olduğunu aktardı

Georgieva, erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma riskinden" daha yüksek olduğunu kaydederek, erken gevşemenin kazanımları tersine çevirebileceğini dile getirdi.

Fed'in ihtiyatlı olmakta haklı olduğunu vurgulayan Georgieva, "Ancak mecbur değilseniz çok sıkı tutmayın. Yani verilere bakın. Verilere göre hareket edin." dedi.

Georgieva, ABD ekonomisinin güçlü istihdam piyasasıyla "yumuşak inişe" yakın olduğunu da belirterek, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23