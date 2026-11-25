İmdatlarına yine emniyet koştu: Fuhuş peşindeki zamparalara ibretlik ders!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de açık açık 'çok kötü bir yol' olarak tanımladığı müminleri 'gizli açık her türlü fuhşiyattan uzak durmaya' çağırmasına rağmen fuhuş peşinde koşan utanmaz arsızlar, ibretlik sonla Konya’da gündeme geldi. Fuhuş için buluştukları kişilerce dövülüp paraları gasp edilenler zamparalar soluğu emniyette aldı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müştekileri fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri, buluşma sonrasında ise darp ederek paralarını gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fuhuş, uyuşturucu madde ticareti ve şantaj suçlarına da karıştıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla ekipler tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.