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Yerel 'İmdat' seslerini duyan vatandaşlar ekipleri çağırdı! Korku dolu anlar
Yerel

'İmdat' seslerini duyan vatandaşlar ekipleri çağırdı! Korku dolu anlar

Antalya'da bir kadının "imdat" diye bağırdığını duyan vatandaşlar, evde yangın çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 11:16:00 -
'İmdat' seslerini duyan vatandaşlar ekipleri çağırdı! Korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki bir iş hanının 3. katındaki dairede çıktı. Evde tek başına bulunan Zeliha K., her yeri alev ve dumanların sarması üzerine balkona çıkıp ‘imdat imdat’ diyerek yardım istedi. Sese çıkan çevredeki iş yeri sahiplerinden Kenan Aysal, pencerelerden çıkan alevleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Kendi imkanlarıyla zemine inen Zeliha K.’nin büyük korku yaşadığı ama sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. İtfaiye yangını söndürürken daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını gören Kenan Aysal, “Bir kadının ‘imdat imdat’ şeklinde bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda kadın balkondaydı ve evin pencerelerinden alevler dumanlar çıkıyordu. Kadına aşağı inmesini söyledik. İtfaiyeyi aradık, yangın söndürüldü. Bayanın da sağlık durumu iyi” dedi.

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