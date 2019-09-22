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'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara tanıtımı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşlara tanıtıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 14:15
'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara tanıtımı yapıldı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST İstanbul) İçişleri Bakanlığı standında Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadın ziyaretçilere bilgi verdi. 

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla polise ihbarda bulunmalarını sağlıyor.

Kadınlar, akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android marketlerden uygulamayı telefonlarına indirerek, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme kayıt olduktan sonra uygulamayı yükleyenin kadın olduğu MERNİS Veri Tabanı'ndaki nüfus bilgilerinden teyit edilerek telefona SMS doğrulama kodu gönderiliyor ve bu kod sisteme girilerek uygulama aktif hale getiriliyor.

Acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbar gerçekleştiriliyor.

İhbarın teyidi ekrana gönderilen "Evet" cevabı ile doğrulandıktan sonra ihbarın başarıyla alındığı ve konumuna ekip gönderileceği ihbarda bulunan kadının telefonuna uyarı mesajı olarak gönderiliyor. Bu mesaj, eş zamanlı olarak 112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda ihbar olarak görünüyor ve kadının bulunduğu konuma en yakın ekip sevk ediliyor.

"Emine Bulut cinayetinden sonra uygulamaya talep arttı"

Asayiş Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, AA muhabirine, KADES'in kadınların telefonlarına indirebilecekleri, karşı karşıya kaldıkları acil durumları dokunacakları bir tuşla ihbar edebilecekleri ve en yakın ekibin hemen yanlarına gitmesini sağlayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Tüm kadınlardan uygulamayı telefonlarına yüklemeleri çağrısında bulunan Çetiner, "Her geçen gün uygulamayı yükleyen kadın sayısındaki artışın farkındayız. Buna bağlı olarak ihbarlarda da bir artış var. Her kadının telefonunda bu uygulama olsun. Kadınlar acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarında uygulamayı kullanarak ihbarlarını yapabilsinler." dedi.

Çetiner, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teknik imkan ve personeli tarafından uygulamanın geliştirildiğini ve Mart 2018'den beri kullanıldığını kaydetti.

"324 bin kişi uygulamayı indirdi"

Çetiner, kadınların sesi olmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şiddetle karşıya karşıya kalan kadınların seslerini duyurmak için bulundukları ortamlarda direkt akıllı telefondan bir dokunuşla ihbar yapmasını sağlamak için bu uygulamayı geliştirdik. Gün geçtikçe sayılarımız artıyor. Yaklaşık 324 bin kişi uygulamayı telefonuna indirdi. 14 bin kadın da uygulama üzerinden ihbarda bulundu. En yakın ekip ve devriyelerimiz yanlarına intikal ederek, kendilerine destek oldular." 

Polis Memuru Esra Çanga da KADES uygulamasının nasıl kullanıldığını telefon üzerinden gösterdi.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:15
  1. İstanbul
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)
  4. TEKNOFEST İSTANBUL
  5. Anadolu Ajansı

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