İmar Barışı’nda son 3 gün! Süre uzatılıp taksit yapılsın

Akit Ekonomi

İmar Barışı’nda sona yaklaşılırken başvuru ve ödeme süresinin uzatılması yönünde talepler geliyor.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, imar barışında istenen başvuru ve ödeme seviyesinin sadece yarısının gerçekleştiğini belirterek, imar barışında sürenin uzatılması talebinde bulundu.

10 milyon başvuru

Erkurtoğlu, Türkiye’nin en büyük problemlerinden birini oluşturan 14 milyon civarındaki kaçak, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı, 31 Mart 2017’den önce yapılmış bina stokunun imar barışı kapsamında değerlendirilmesinin 15 Haziran Cumartesi günü tamamlandığını hatırlattı. Sürenin uzatılması halinde devletin imar barışından gelmesini umduğu ödeme seviyesine ulaşabileceğini aktaran Erkurtoğlu, şunları kaydetti: “Başvuru kayıt belgesinin 15 Haziran Cumartesi günü, ödemelerin ise 30 Haziran’da yapılacağı imar barışında şimdiye kadar 10 milyon 250 bin kişiye karşılık, yaklaşık 20 milyar TL gelir elde edildi. Hedef 15 milyon başvuruya karşılık 40 milyar TL’lik gelir elde etmek olsa da gelirin neredeyse yarısı sağlanabildi. Bunun en büyük nedeni, yüksek fiyatlar ve bunun taksitlendirilememesi."

30 milyar TL’ye çıkabilir

Yüksek faiz oranı, vatandaşları imar barışına başvuru yapsalar da ödeme yapmaktan uzak tutuyor. Aynı durumu sanayiciler de yaşıyor. Sanayide toplam inşaat alanının fazla olmasından dolayı yüksek başvuru bedelleri çıktığından ekonomik koşullar nedeniyle ödeme yapamayan firmaların olduğunu duyuyoruz. Yüzde 1’in altındaki faizlerle yapılacak taksitlendirme seçenekleri ve başvuru bedelleri düşürülmesi koşuluyla yıl sonuna kadar imar barışının uzatılması halinde en azından 30 milyar TL’lik gelir yakalanabilir.”

“500 bin TL’ye 24 ay vade olsun”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını açıkladı. Avdagiç, “Üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek. Yapı Kayıt Belgesi’nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar” dedi.

Üç sektör de indirimler devam etsin beklentisinde

Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada 30 Haziran’da sona erecek vergi indirimlerinin uzatılmasını isteyen sektör temsilcileri, ekonomiye daha çok katkı için hükümetin beklentilerine olumlu cevap vereceği umudunu taşıyor.

İstihdamı da artıracak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 30 Haziran’da sona erecek beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimleri süresinin uzatılmasını talep etti. Baran, söz konusu ürün gruplarında KDV ile ÖTV indirimlerinin makul süreyle uzatılmasının ticaret, üretim ve istihdam kapasitesinin korunması açısından önemli olduğunu ifade etti. Baran, “İndirimlerin devamı, üretim kapasitesini koruyacağı gibi tüketicinin ihtiyacını karşılamasıyla ticareti canlandıracak ve istihdam artışı devam edecek. Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar” dedi.

KDV yüzde 1’e indirilsin

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

Yıl sonuna kadar sıfırlansın

Bilaloğlu, “Önerimiz; 2019 yıl sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup, sağlanacak olan bu can suyu, yaratılmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.