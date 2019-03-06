Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak bilinen ve milyonlarca konutun imar ve iskan sorununu çözmesi beklenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda uzatılan sürecin ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Peki, İmar Barışı ne zaman bitecek? İmar Barışı'nda son tarih ne zaman? İşte konuya dair ayrıntılar...

İmar Barışı ne zaman bitecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.