İmar affı var mı? İmar barışı 2022 çıkacak mı?

Konut ve kira fiyatlarının fahiş bir şekilde artığı şu dönemde imar affı bekleyenler de yeni imar barışının olup olmayacağını araştırıyor. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.

En son imar barışı ne zaman oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2018’de çıkartılan imar barışına ilişkin, "İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor." ifadeleri kullanmıştı.

İmar barışı var mı?

Yeni imar affı olacak mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imar affı bekleyen vatandaşların cevabını beklediği yeni imar barışı olacak mı? İmar affı var mı? sorularını şu şekilde cevap verdi: "Vatandaşımıza uygun şartlarda, sabit bedellerle vermek zorundasınız. Nasıl çiftçi, turizmci, sanayicimize destek olduysak pandemi sürecinde burada da destek olmaya devam edeceğiz.

Şu an için imar barışı sözkonusu değil. Tapuda mülkiyetlere sahip olması açısından bir imar barışı yapıldık. 31 Aralık 2017'den önce yapılmışsa, kaçak diyeceğimiz kısımlar yeni bina yapılana kadar burada legal hale geliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde vatandaşlarımız arsaları, tapularını alabiliyorlar. Ama imar barışına uymayan yapılar varsa doğal alanlarımızda, SİT alanlarımızda, bunlar kaçak yapı statüsünde. Yeni bir imar barışı sözkonusu değil."