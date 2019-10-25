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‘İman ve vatan birliği içinde olmalıyız’

Akit’e özel açıklamalarda bulunan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden İlim Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı, “İman ve vatan birliği içinde olmalıyız. Mücadelemizde ise ayrılığa düşmemeliyiz” diye konuştu.

25 Ekim 2019 Cuma 11:14
‘İman ve vatan birliği içinde olmalıyız’

 Mehmet Koçak 

Bediüzzaman Said NursiHazretlerinin talebelerinden İlim Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı, yazarımız Mehmet Koçak’a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren gelişmelere paralel olarak İslam dünyasının içinde bulunduğu acı durumu özetleyen Fırıncı, bölücü ihanete karşı başlatılan Barış Pınarı Hareketi’nin zaferini tebrik ederek bölge halklarına “bölücü terör örgütlerinin oyununa gelmeyin” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm zorluklara rağmen ülke ve milletimizi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Mehmet Fırıncı, “onu itibarsızlaştırmaya çalışan dış güçlerin oyununa, onunla yol arkadaşlığı yapanlar gelmemelidir” uyarısında bulundu.

Ordunun hedefi Kürtler değil, iş birlikçi hainlerdir

Fırıncı Hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Türk Ordusu, bizi yani Müslüman Türk milletini temsil eder.

Tarih boyu bu ordu, Müslümanların koruyucusu olmuştur.

Tarihin hiçbir döneminde masum sivil halka ve savunmasızlara namlusunu yöneltmemiştir.

Türk milletini ve Türk devletini karalamak isteyen şer güçler, Türk ordusuna iftiralar ediyor.

Müslüman Türk milletin ordusu asla Kürtleri hedef almadı almaz. Ordumuzun hedefi bölücü terör örgütleridir.

Bölgede yaşayan Araplar, Türkmenler ve Kürtler birbirinin ebedi kardeşidir.

Unutulmasın ki ırkçılık haram olduğu gibi Müslümanın kanı da Müslümana haramdır.

Bizim evlatlarımız olan şanlı ordumuzun mensupları sivilleri korur ve mazlumlara sahip çıkar.

Çünkü ordumuz imanlı ve inançlıdır.

Terör örgütleri Müslüman Kürtleri temsilcisi değildir 

Masum insanları katleden, dış güçlerin taşeronu bir ırkçı ve bölücü örgüt Müslüman bir halkı temsil edemez.

Kürtler Müslümandır ve aynı iman ve inanca sahip olan Türklerin ve Arapların da ebedi kardeşidir.

Ümmet birliği içinde bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşamaya devam etmeliyiz.

Bu kanlı eylemler inançlarımıza göre haramdır, haram ise suçtur.”


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:14
  1. Ordu
  2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri
  3. İlim Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı
  4. Mehmet Koçak
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Barış Pınarı Hareketi

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş11 sa önce
    ADİL DÜZENRUMUZLUYA;Bu millete ,veya herhangi bir insana birilerini zorla sevdiremezsiniz böyle davranmak bağnazlıktır.Yani m.kemali yaratılışım gereği sevmezlik yapamaz mıyım?Bırakın bu ayakları sana zorla gel benim peygamberimi sev diye bir baskı kuruyor muyuz?Hakaret etmeden,rencide etmeden iftira atmadan birinin fikirleriniyanlış diye eleştirebilirsiniz.Zorla baskıyla veya algıyla birilerini sevdirmeye çalışmak nifaka sebep olabilir ki bu çok daha tehlikelidir.M.kemal da nihayet bir insandır onun da yanlışları olmuştur veya olabilir.Nihayeto da fanidir .iyilikleri içintebrik, yanlışlarına daiştirak etmeme hakkınasahibiz.
  • Adil düzen Adil düzen 15 sa önce
    Hutbelerinde ısrarla Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen bu cumada da aynı tavrını sürdürdü. Kurumun internet sitesinde yer alan hutbede ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan ne de Atatürk'ten tek kelime söz edildi. Nasıl olacak bu vatanın birliği? 
  • tuğrultuğrul16 sa önce
    Yorum yapan ilk iki cahil, insan azıcık okuyup bilgilenir, çok yazık !
  • NumanNuman16 sa önce
    Bu saidi nursi,fetonun hocasi degilmi? Ayni zamanda hiristiyanlari ilk cennete sokan kişi degilmi bu...?Yahu sizde her önüne geleni hazret yapiyorsunuz...
  • HarunHarun17 sa önce
    Al birini vur ötekine. Yeni Asya onların gazetesi değilmi? Bakın 1 kere Fetö diye yazdılarmı? Şia gibi Gavur olsada biden olursa problem yok.

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