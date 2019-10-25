‘İman ve vatan birliği içinde olmalıyız’

Mehmet Koçak

Bediüzzaman Said NursiHazretlerinin talebelerinden İlim Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı, yazarımız Mehmet Koçak’a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren gelişmelere paralel olarak İslam dünyasının içinde bulunduğu acı durumu özetleyen Fırıncı, bölücü ihanete karşı başlatılan Barış Pınarı Hareketi’nin zaferini tebrik ederek bölge halklarına “bölücü terör örgütlerinin oyununa gelmeyin” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm zorluklara rağmen ülke ve milletimizi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Mehmet Fırıncı, “onu itibarsızlaştırmaya çalışan dış güçlerin oyununa, onunla yol arkadaşlığı yapanlar gelmemelidir” uyarısında bulundu.

Ordunun hedefi Kürtler değil, iş birlikçi hainlerdir

Fırıncı Hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Türk Ordusu, bizi yani Müslüman Türk milletini temsil eder.

Tarih boyu bu ordu, Müslümanların koruyucusu olmuştur.

Tarihin hiçbir döneminde masum sivil halka ve savunmasızlara namlusunu yöneltmemiştir.

Türk milletini ve Türk devletini karalamak isteyen şer güçler, Türk ordusuna iftiralar ediyor.

Müslüman Türk milletin ordusu asla Kürtleri hedef almadı almaz. Ordumuzun hedefi bölücü terör örgütleridir.

Bölgede yaşayan Araplar, Türkmenler ve Kürtler birbirinin ebedi kardeşidir.

Unutulmasın ki ırkçılık haram olduğu gibi Müslümanın kanı da Müslümana haramdır.

Bizim evlatlarımız olan şanlı ordumuzun mensupları sivilleri korur ve mazlumlara sahip çıkar.

Çünkü ordumuz imanlı ve inançlıdır.

Terör örgütleri Müslüman Kürtleri temsilcisi değildir

Masum insanları katleden, dış güçlerin taşeronu bir ırkçı ve bölücü örgüt Müslüman bir halkı temsil edemez.

Kürtler Müslümandır ve aynı iman ve inanca sahip olan Türklerin ve Arapların da ebedi kardeşidir.

Ümmet birliği içinde bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşamaya devam etmeliyiz.

Bu kanlı eylemler inançlarımıza göre haramdır, haram ise suçtur.”