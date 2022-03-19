İmamoğlu’nun yandaşlarına veryansın! Belgelerle konuşuyorum linç yiyorum

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ‘yandaş semirten’ ihalelerini ifşa ettiği gerekçesi ile CHP seçmeni tarafından lince uğrayan sosyal medya fenomeni Jahrein isimli Ahmet Sonuç, twitter üzerinden yandaşlarına sitem etti.

Jahrein, “İmamoğlu’nun şirketinde yöneticilik yapan, İBB’nin 4 farklı pozisyonunda yönetim kurulunda, birisinde başkan birinin de kasasını tutuyor. Ekrem İmamoğlu bir kolunu bir yere, öbür kolunu bir yere sokmuş ben bunun hesabını sormayacak mıyım?” ifadelerini kullandı.

Ayıbı yapan İmamoğlu

Jahrein, İmamoğlu için ayrıca, “bu adam çıktı, ben liyakat için geliyorum, ahbap çavuş ilişkisi olmayacak dedi, geldi ve bunları yaptı. Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları dile getiren ben. Harbiden mi ya? Sizsiniz kafayı yiyen, alçak herifler” dedi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki akçeli bir ihaleyi deşifre etmişti.