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Gündem İmamoğlu'nun terör sevicileri utanmıyor, arlanmıyor! İşte haberimiz sonrasında Beyza Yavuz'dan çirkin itiraf
Gündem

İmamoğlu'nun terör sevicileri utanmıyor, arlanmıyor! İşte haberimiz sonrasında Beyza Yavuz'dan çirkin itiraf

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bünyesinde toplanan terör sevicilerden Beyza Yavuz, Akit'in haberi sonrasında sosyal medyadan yaptığı çirkin paylaşımla kendisi hakkında itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:49:00 - 2020-12-29 21:50:09
İmamoğlu'nun terör sevicileri utanmıyor, arlanmıyor! İşte haberimiz sonrasında Beyza Yavuz'dan çirkin itiraf

CHP'Lİ Ekrem İmamoğlu'nun İBB bünyesinde topladığı terör seviciler sosyal medyadan çirkin propoganlarına devam ediyor.

Onlardan birisi de Beyza Yavuz

Sosyal medya hesabından teröristlere selam gönderen CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı ve İBB'nin kadrolu işçisi Beyza Yavuz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Güneydoğu'da öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensubu şahısları meşrulaştırdığı Leylan adlı ilk romanının kapak görselini paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Başak’a ve onun buğdaylarına Delâl’e, Dılda’ya..."

İtiraf etti!

Haberin Yeni Akit'te yayınlanmasından sonra pişkince bir itirafta bulunan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "Arkadaşlar ben yakalandım. Siz devam edin." ifadelerini kullanarak arsızlığını da gözler önüne serdi.

Daha önce hesabını dondurmuştu

Beyza Yavuz, daha önce de Akit'in kendisi hakkkındaki haberinden sonra sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Yavuz'un bu sefer böyle arsız bir paylaşımda bulunması, 'Bunlar terör seviciliği yaparak yürüttükleri propoganda da kime güveniyorlar?' yorumuna sebep oldu.

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