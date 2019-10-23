İmamoğlu'nun terör destekçisiHDP'li Keziban Yılmaz'a hediye ettiği portre kayıplara karıştı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin diyetini ödemek için HDP'li başkanları ziyaret etmişti. İmamoğlu ziyareti sırasında terör soruşturması kapsamında tutuklanan terör destekçisi HDP'li Keziban Yılmaz'a Mustafa Kemal portresi hediye etmişti. Öte yandan belediyede yapılan aramalarda hediye edilen portrenin bulunamadığı ileri sürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tutuklandı. İmamoğlu portre hediye etmişti HDP'li belediyelere sahip çıkarak 23 Haziran seçimlerinin adeta diyetini ödeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör destekçisi HDP'li Keziban Yılmaz'a Mustafa Kemal portresi hediye etmişti. İmamoğlu'nun TSK'nın operasyonlarında öldürülen PKK'lı teröristleri kahraman ilan eden Keziban Yılmaz'a portre hediye etmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı. İmamoğlu'na büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz", "Yahu oraya gidiyorsun madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin neden ona küfredenlere ediyorsun?" gibi paylaşımlarla tepkilerini dile getirmişti. Portre bulunamadı Öte yandan İmamoğlu'nun terör sevici HDP'li Keziban Yılmaz'a hediye ettiği Mustafa Kemal portresinin belediyede bulunamadığı iddia edildi. Portrenin nerede olduğu ise merak konusu oldu. Teröristleri kahraman ilan etmişti Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz, terör aşkıyla biliniyor. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda PKK'lı teröristleri kahraman ilan etmişti. İşte HDPKK'lı Kezban Yılmaz'ın skandal paylaşımları;

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