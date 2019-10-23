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İmamoğlu'nun terör destekçisiHDP'li Keziban Yılmaz'a hediye ettiği portre kayıplara karıştı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin diyetini ödemek için HDP'li başkanları ziyaret etmişti. İmamoğlu ziyareti sırasında terör soruşturması kapsamında tutuklanan terör destekçisi HDP'li Keziban Yılmaz'a Mustafa Kemal portresi hediye etmişti. Öte yandan belediyede yapılan aramalarda hediye edilen portrenin bulunamadığı ileri sürüldü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:35
İmamoğlu'nun terör destekçisiHDP'li Keziban Yılmaz'a hediye ettiği portre kayıplara karıştı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tutuklandı.

İmamoğlu portre hediye etmişti

HDP'li belediyelere sahip çıkarak 23 Haziran seçimlerinin adeta diyetini ödeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör destekçisi HDP'li Keziban Yılmaz'a Mustafa Kemal portresi hediye etmişti. İmamoğlu'nun TSK'nın operasyonlarında öldürülen PKK'lı teröristleri kahraman ilan eden Keziban Yılmaz'a portre hediye etmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İmamoğlu'na büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz", "Yahu oraya gidiyorsun madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin neden ona küfredenlere ediyorsun?" gibi paylaşımlarla tepkilerini dile getirmişti.

Portre bulunamadı

Öte yandan İmamoğlu'nun terör sevici HDP'li Keziban Yılmaz'a hediye ettiği Mustafa Kemal portresinin belediyede bulunamadığı iddia edildi. Portrenin nerede olduğu ise merak konusu oldu.

 

Teröristleri kahraman ilan etmişti

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz, terör aşkıyla biliniyor. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda PKK'lı teröristleri kahraman ilan etmişti.

 

İşte HDPKK'lı Kezban Yılmaz'ın skandal paylaşımları;

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:35
  1. Diyarbakır
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Keziban Yılmaz
  4. HDP

YORUM YAZ

  • Münir Münir 1 sa önce
    Pkk,lı kankisisine Atatürk posteri hediye etmek kadar absürt bir durum olamazdı..zaten yırtıp çöpe atmışlardı. Kesin..
  • Neslihan GökerNeslihan Göker3 sa önce
    Kuran - ı kerim hediye etmediğine şükür ! Sonuçta CHP Atanın resimleriyle geçiniyor
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Nerdeyse adamı süpermen yapcaksınız
  • İşin iyice suyunu çıkardınızİşin iyice suyunu çıkardınız8 sa önce
    Ulen bu milleti anlamak mümkün değil bu adamı oraya atayanlarda TC vatandaşı, ne sinamekemi getirdiniz bu insanı o portrede Atatürk’ün çifçiyi dinlerken ne kadar önemle bakışlardan anlayabilir insan Tarım ve sanayi için ne kadar önemsediğini bununla ilgili Atatürk’ün videoları bile mevcut ne alaka şimdi bu vatan hainlerinde bu portre vermenin amaç ve manasını açıklasın ne akla hizmet etmeyi düşünüp orada burada garip insanlara Atatürk’ün portresi veriliyor ??????? 
  • İlhami babaİlhami baba10 sa önce
    Keşke ATATÜRKün portresi yerine Makarios un portresini hediye etseydin daha samimi olurdun sen ATATÜRK ü Makarios kadar sevmezsin birazcık adam ol adam
  • HizipSavarHizipSavar11 sa önce
    chp Allahın c.c. laneti üstünüze olsun 
  • milletmillet11 sa önce
    Buadamın her yere taşıdığı Atatürk portresinin mutlaka Atatürk dışında bir önemi olsa gerek . 
  • Abdullah.Abdullah.12 sa önce
    Yeni akit: Fotoğraftaki teröristler kim olduğunu ve ne yaptıklarını araştırsanız, yazsanız muhteşem olur.
  • hsnhsn12 sa önce
    imamın oğli bilmiyor muydu bu kadının atatürk hakkındaki düşüncesini. işte hertürlü yanlış gayri meşru iş ve ihanet ne yazık ki atatürk arkasına saklanılarak yapıyor. sen türkiyeyi bölmeye and içmiş bir haine ne diye atatürk resmi verirsin b
  • DedeDede12 sa önce
    Faşist faşist e tablo vermiş hemde TC kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazıklar olsun chplilere ki bunu bile sindirmisler mide geniş demekki. Bunlar Türk müslüman olan herşeye karşı zaten. Gel gör ki musluman im diyende bunların peşinden gidiyor. Fitne zamanı böyle oluyormuş demekki.
  • SeyfullahSeyfullah13 sa önce
    Şimdi de cehennemin dibinde yanmaya devam edeceksin

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