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Gündem

İmamoğlu'nun Sultanahmet'teki konser rezaletine tepkiler çığ gibi!

CHP'li İBB yönetimi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahane edilerek camilerin ve türbelerin arasında yer alan Sultanahmet Meydanı'nda skandal bir konser düzenlendi. Meydanın tarihi yapısına ters düşen bu skandala kamuoyunun tepkisi sert oldu.

2019-10-29 11:21:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bahane ederek konser düzenledi. Camiler ve türbeler arasında düzenlenen bu skandal konsere, CHP yandaşı şarkıcılar davet edildi.

Tepkiler çığ gibi

Sultanahmet'teki skandalın ardından kamuoyu, cami ve türbeler arasındaki konsere sert tepki gösterdi. Tepkiler arasında, İmamoğlu'nun seçilmesine göz yuman Saadet Partisi'ne yönelik mesajlar da dikkat çekti. İşte o tepkilerin bazıları:

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Yorumlar

Harun

Topunuzun canı cehenneme. İslam adı altında milleti kandıran Münafıklara yaşasın cehennem.
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Bekir

Istanbulun ve istanbullunun başına gelecek var...Resmen çağırıyorlar çağırıncada gelecek olan gelir...
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