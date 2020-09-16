İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!

Sözde akıl ve bilimi önemseyen CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) skandal işlere imza atıyor. 1907 yılında İtalyan mimar Delfo Seminati tarafından Çubuklu sırtlarında inşa edilen ve mülkiyeti İBB'de olan Hidiv Kasrı’nda, Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadan tepki çeken bir çalışma başlatıldı. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, kimseye duyurmadan tarihi binada kazı yaptı, binanın altını oydu.

Bakanlık, Hidiv Kasrı'nda incelemede bulundu ve İBB tarafından yapılan izinsiz çalışmaların, binanın ana karakterini olumsuz etkilediği tespit edildi ve yapıyı statik açıdan tehlikeye sokmuş olabileceği bildirildi.

Bakanlıktan suç duyurusu!

İstanbul'un birinci grup tescilli yapılarından Hıdiv Kasrı'ndaki tünel kazısına ilişkin İBB hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Bakanlık, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den Koruma Kurulu kararına uyarak tarihi binanın orijinal haline getirilmesini istedi.

Birinci grup tescilli yapılarda bütün uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı restorasyon projesine göre yapılacağı hükmü kapsamında Bakanlık, Hıdiv Kasrı için hazırlanan restorasyon projesini 2018 senesinde onayladı.

Bakanlığın, CHP yönetimindeki İBB'nin tarihi binada izinsiz kazı yaptığı yönünde ihbar alması üzerine, İstanbul 6. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, gerçekleştirilen uygulamaları inceledi.

İncelemelerde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tarihi binanın bodrum katında izinsiz inşaat faaliyetlerini yaptığı, kazılan tünelin Bakanlığın 2018 senesinde onayladığı restorasyon projesinde bulunmadığı, Koruma Kurulu uzmanları tarafından tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu, inşaat faaliyetinde tünel kazıldığı, kasrın altından toprak çıkarıldığı ve anıtsal eser olan yapının beden duvarının kapı boyu kadar kesildiği belirlendi.

3 Eylül tarihinde Koruma Bölge Kurulu, İBB'ye bir yazı gönderdi ve Hidiv Kasrı'ndaki çalışmaların bir an önce durdurulmasını, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi ve belgelerin kendilerine ulaştırılmasını istedi. Kurul kararında, İBB bünyesindeki birinci grup tescilli ve korunması gerekli kültür varlığı olan Hıdiv Kasrı'ndaki izinsiz çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği bildirildi.

Fakat ikazlara rağmen 8 Eylül'de çalışmaların devam ettiği belirlendi. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 10 Eylül tarihinde konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesini istedi.

2863 sayılı Kanun çerçevesinde onaylı projede bulunmadığı ve Koruma Kurulundan izinsiz yapıldığı, durdurma kararına rağmen çalışmaların sürdüğü gerekçesi ile Kurul, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusu yaptı.

Yargı süreci bekleniyor

Koruma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, yapılan bu kazı ile beraber Hidiv Kulesi'ndeki tamirat ve bahçedeki personel yemekhanesinin büyütülme işleminin de durdurulması gerektiği bildirildi.

Ayrıca Bakanlık, İBB'den Hidiv Kasrı'nda süren kazının yargıya taşınması sonrası, tarihi binanın orijinal haline getirilmesini istedi. İzinsiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan zararın mümkün olduğunca telafi edilmesi ve binanın orijinal haline getirilmesi de talep edildi.

Beltur tarafından işletiliyor

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Çubuklu sırtlarında bir yapı olan Hidiv Kasrı, 1907 senesinde Mısır'ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye inşa ettirildi.

Dönemin mimari modasına uygun şekilde art nouveau tarzında yapılan ve uzun süre bakımsız kalan Hidiv Kasrı, 1984 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore ettirildi ardından bir süre otel olarak kullanıldı.

1994-1996 seneleri arasında tekrar restore edilen tarihi binanın işletmeciliği, 1996 senesinde İBB'nin iştiraki olan Beltur'a geçti.

Şu anda sosyal tesis ve lokanta olarak kullanılan kasrın bir yüzündeki İstanbul'un en büyük gül bahçelerinden olan dış mekanı ve tarihi iç mekanında düğün gibi organizasyonlar da yapılıyor.