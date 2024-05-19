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Gündem İmamoğlu’nun rezilliğini AK Partili belediye örttü
Gündem

İmamoğlu’nun rezilliğini AK Partili belediye örttü

Yeniakit Publisher
2024-05-19 15:40:00 -

CHP’li İBB’nin bakımsız bıraktığı çöplüğe dönmesine neden olduğu mezarlıkların temizliğini AK Partili Arnavutköy Belediyesi yaptı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksiz yandaşları göreve doldurması, belediyeye bağlı tüm müdürlükleri krize soktu.

Bunlardan biri de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı oldu. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na 2024 Ocak ayında getirilen Ecevit Yılmaz’ın aylardır kılını kıpırdatmaması, İmamoğlu’nun da olayın üstüne gitmemesi, mezarlıklarda bakımsızlığın artmasına ve kabirlerin çöplüğe dönmesine neden oldu.

Vatandaşlara isyan ettiren rezalete AK Partili Arnavutköy Belediyesi çözüm oldu. Belediyeye bağlı ekipler, mezarlıkları temizlemek için adeta seferberlik başlattı.

Çöplüğe dönen ve yabani otların sardığı mezarlıklar temizlendi.

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