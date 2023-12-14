İmamoğlu’nun rakibi kim olacak? AK Parti’nin İBB adayı Tevfik Göksu mu?

AK Parti aday belirleme sürecine başladı. Yerel seçim için adaylar, başvurularını yapıyor. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor. Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar fiilen başladı.

AK Parti İBB için kimi aday gösterecek sorusu herkesin merak ettiği bir konu. Pek çok değerli ismin adı geçiyor, o isimlerden biri de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

İBB için aday adayını olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise şöyle konuştu; "Biz siyasi mücadelemizi, ideallerimiz ve kendi inanç değerlerimizle bir mücadele olarak görürüz. Sonuçta ortaya çıkan tablo neyse takdir-i ilahi der geçer gideriz. Kamuoyunun tartışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya çıkacak bir karar çerçevesinde her kim olursa şuna inanıyorum. 31 Mart 2024’te ‘Yeniden İstanbul’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.