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Gündem İmamoğlu’nun rakibi kim olacak? AK Parti’nin İBB adayı Tevfik Göksu mu?
Gündem

İmamoğlu’nun rakibi kim olacak? AK Parti’nin İBB adayı Tevfik Göksu mu?

Yeniakit Publisher
2023-12-14 12:38:00 - 2023-12-14 12:50:07
İmamoğlu’nun rakibi kim olacak? AK Parti’nin İBB adayı Tevfik Göksu mu?

Beş yılda bir yapılan yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019'da gerçekleştirildi. YSK'da yer alan maddeye göre de sıradaki yerel seçimler, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Yerel seçimlerde en çok konuşulan konu ise AK Parti'nin İstanbul’da İmamoğlu’na karşı göstereceği isim. İBB’nin Ak Parti aday adaylarının arasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da adı geçiyor. Bakın Göksu İBB adaylığı için ne söyledi?

AK Parti aday belirleme sürecine başladı. Yerel seçim için adaylar, başvurularını yapıyor. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor. Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar fiilen başladı.

AK Parti İBB için kimi aday gösterecek sorusu herkesin merak ettiği bir konu. Pek çok değerli ismin adı geçiyor, o isimlerden biri de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

İBB için aday adayını olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise şöyle konuştu; "Biz siyasi mücadelemizi, ideallerimiz ve kendi inanç değerlerimizle bir mücadele olarak görürüz. Sonuçta ortaya çıkan tablo neyse takdir-i ilahi der geçer gideriz. Kamuoyunun tartışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya çıkacak bir karar çerçevesinde her kim olursa şuna inanıyorum. 31 Mart 2024’te ‘Yeniden İstanbul’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mücahid/Fr

Ben, şahsen Sn.Tevfik GÖKSU beyefendiyi çok seviyorum, kendisine gönülden muhabbetim vardır. İşin "Ehline" verilmesinden yanayım. Allah utandırmasın, Rabbim, her daim yolunu açık etsin, ayağına taş değdirmesin, sırtını yere getirmesin, düşmanlarına fırsat vermesin inşAllah. Amin. Hayırlı -Uğurlu olsun İstanbul ne mutlu sizlere, "Yer-Gök GÖKSU"
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