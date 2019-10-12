İmamoğlu'nun liyakat anlayışı: İBB'de karı-koca müdür oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "İBB’de kayırmacılık sona erecek." demiş, ilk personel çıkarma işlemi belediye şirketi Medya A.Ş.'de olmuştu. Çok sayıda çalışan, İnsan Kaynakları tarafından aranarak işlerine son verilmişti.

Karı-koca müdür oldu

Tüm yaşananların ardından Belediye'nin bir başka şirketi olan Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye, 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak Ethem Pişkin atandı.

Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin de o iki ayın ardından Medya A.Ş.'ye, İnsan Kaynakları Müdürü oldu.

İşten çıkarmalarla gündemde olan İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan bu üst düzey atama ise tartışmalara neden oldu.