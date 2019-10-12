0553 313 94 23

İmamoğlu'nun liyakat anlayışı: İBB'de karı-koca müdür oldu!

Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede karı-kocayı müdür olarak atadı. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye, yaklaşık 2 ay önce genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin de Medya A.Ş.'de müdür oldu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:50
İmamoğlu'nun liyakat anlayışı: İBB'de karı-koca müdür oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "İBB’de kayırmacılık sona erecek." demiş, ilk personel çıkarma işlemi belediye şirketi Medya A.Ş.'de olmuştu. Çok sayıda çalışan, İnsan Kaynakları tarafından aranarak işlerine son verilmişti.

Karı-koca müdür oldu

Tüm yaşananların ardından Belediye'nin bir başka şirketi olan Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye, 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak Ethem Pişkin atandı.

Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin de o iki ayın ardından Medya A.Ş.'ye, İnsan Kaynakları Müdürü oldu.

İşten çıkarmalarla gündemde olan İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan bu üst düzey atama ise tartışmalara neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 08:50
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. İmamoğlu atama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Profesörden dikkat çeken deprem açıklaması! 'Kapı kilidi kırılmadan menteşelerden gelen ses gibi düşünün'
    1. Profesörden dikkat çeken deprem..
    2. İmamoğlu'nun liyakat anlayışı: İBB'de..
    3. İşsizlik maaşı kaç kez alınır?
    4. Cuma hutbelerinde Barış Pınarı..
    5. Deprem son dakika nerede oldu?..
    6. Ege'de korkutan deprem!
    7. BMGK'nın Barış Pınarı Harekatı'na..
    8. Polis alımı ne zaman? POMEM 26. Dönem..
    9. Barış Pınarı Harekatı'nın diğer ayağı..
    10. Orgeneral Güler'den kritik ABD görüşmesi
    11. Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı..
    12. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale..
    13. Başkan Yardımcısı Oktay: Sınır..
    14. Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı..
    15. Konya'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay!
    16. ABD'de Türk camilerinde Mehmetçik için..
    17. Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı..
    18. MSB: ABD'nin gözlem noktasına herhangi..
    19. MSB, öldürülen teröristlerin son..
    20. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    21. Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası..
    22. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu..
    23. Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
    24. ABD'den haddini aşan çıkış! Karar..
    25. ABD Başkanı Trump'tan 'Türkiye'..
    26. Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı..
    27. Millilerden tek golle büyük avantaj..
    28. 7 bin polis adayı öğrenci alınacak
    29. PKK'lı teröristler kaçacak delik..
    30. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı