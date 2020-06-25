İmamoğlu’nun israf dosyası peşini bırakmıyor

Bir yılda İstanbul’u iflasın eşiğine getiren, megakentin trafik çilesini iki katına çıkaran İmamoğlu’nun beş yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü’nde süs bitkilerine 17 milyon 404 bin 343 lira harcağı belirlendi. Beylikdüzü’ndeki yemyeşil doğal alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren İmamoğlu’nun talan ettiği bölgelerin üzerini örtmek için her yıl ortalama 3 milyon lirayı, çalı çırpıya verdiği tespit edildi.

İhalelerin yarısı aynı şirkete

Akit’in ulaştığı belgelere göre, “İsraf haram, İstanbullunun hakkını koruyacağım” diyen Ekrem İmamoğlu, 18 Şubat 2019’de yeşil alan peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere dış mekan süs bitkileri alımı ve dikim işi ihalesi için Durusu Fidancılık isimli şirkete, 3 milyon 683 bin 760 lira ödedi. 28 Mart 2018’de park ve yeşil alanların tanziminde kullanılmak üzere zirai ve peyzaj malzemeleri alımı için Çağlayan Tarım Ürünleri isimli şirkete ise 1 milyon 818 bin 330 lira verildi. Enkaz edebiyatıyla halkı kandıran CHP’li başkan, 26 Mart 2018’de park ve yeşil alanlarında kullanılmak üzere dış mekan süs bitkileri alımı ve dikim işi ihalesi için Durusu Fidancılık isimli şirkete, kasadan 4 milyon 747 bin 695 lira çıkardı.

‘İsrafa karşıyım’ dedi keseyi teslim etti

CHP’li İmamoğlu, 27 Temmuz 2017’de yeşil alan peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere bitki, mevsimlik çiçek ve malzeme alım işi ihalesi için Durusu Fidancılık isimli şirkete, 2 milyon 428 bin 800 lira ödedi. Aynı İmamoğlu 16 Haziran 2016’da ise yeşil alan peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere bitki, mevsimlik çiçek ve malzeme alım işi ihalesi için Vizyon Peyzaj isimli şirkete, 2 milyon 240 bin 873 lira verdi. 24 Haziran 2015’de yeşil alan peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere bitki, mevsimlik çiçek ve malzeme alım işi ihalesi için de Tilia Peyzaj isimli şirkete, 2 milyon 484 bin 885 lira ödendi.