İmamoğlu'nun İSPARK'ı 41 milyon lira zarar açıkladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (İSPARK), Sayıştay'a verdiği mali tabloya göre 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti.

Sayıştay'ın 2020 yılına ait raporunda, İSPARK'ın mali tablosu ve denetim bulgularına yer verildi.

Mali tabloda, İSPARK'ın gelirlerini oluşturan net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararı ise 41 milyon 351 bin 130 lira olarak açıklandı.

Sayıştay raporunda ayrıca İSPARK'ın hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, usul ve esaslara aykırı olarak şirketin, doğrudan hizmet alımında bulunduğu tespit edildi.

Raporda bu sebeple şirketin yüzde 18 KDV maliyetine katlandığını belirtilerek, "Sonrasında KDV hesaplamalarında, mezkur KDV, şirket tarafından tahsil edilen ve devlete ödenecek vergiden indirildiğinden, ödenecek KDV'nin de azalmasına neden olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu, "İSPARK farklı sürprizlerle servis edeceğimiz bir iştirake dönüşecek" demişti

Bilindiği gibi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, "İSPARK niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. Görecekler, İSPARK 2019 sonunda olumlu anlamda farklı sürprizlerle servis edeceğimiz bir iştirake dönüşecek" demişti.