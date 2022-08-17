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Gündem İmamoğlu’nun ipini çeken muhalif FOX TV, İmamoğlu'nu resmen gömdü
Gündem

İmamoğlu’nun ipini çeken muhalif FOX TV, İmamoğlu'nu resmen gömdü

Son günlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, muhalif yayınlar yapıp Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan ABD menşeili FOX TV, İBB’nin astığı 'su taşkınlarını çözdük' pankartları nedeniyle İmamoğlu’nu eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:51:00 - 2022-08-17 09:53:57

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fazla gündem olan tatilci Ekrem İmamoğlu’na karşı FOX TV’nin muhalif yayınları devam ediyor.

CHP’li İBB’nin su taşkınlarını çözdük pankartlarını ana haber bültenine alan FOX TV, CHP’li İBB’nin 10 milyar lira harcadığını da iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’da su taşkınlarını çözdük” afişine tepki gösteren FOX TV haber sunucusu Burak, harcanan paranın büyüklüğünü söylerek ‘yazık günah’ dedi.

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Yorumlar

şüayıp

İşinden ettiği insanların ahi imam oğlunu perişan eder

xxxxxx

Liyakatlıları kovar, liyakatsız hdpkklılarla doldurursa olacağı bu. İstanbul'lu, yağışta, otobüste karda denizde rezillik yaşıyor.
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