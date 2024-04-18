İmamoğlu'nun ilk icraatı: 4 milyar liralık borçlanma kabul edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün, imar, çevre, kültür, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik ile toplu ulaşım ve benzeri birçok alandaki yatırım ve hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 950 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde, 2019 yılından bu yana komisyonda bekleyen 950 milyon lira iç borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.

Mecliste oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

"2 milyar 250 milyon lira iç borçlanma talebi kabul edildi"

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün, köprü ve kavşak inşaatları, atık yakma ve enerji üretim tesisleri, termal bertaraf tesisi ile kentsel dönüşüm projelerinin etkinlik ve verimlilik çerçevesinde ilerlemesi ve yeni yatırımların yapılması için 2 milyar 250 milyon lira iç borçlanma talebi de görüşüldü.

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Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde, 2020 yılından bu yana komisyonda bekleyen 2 milyar 250 milyon lira iç borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.

İç borçlanma gündem maddesi oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.

"1 milyar lira iç borçlanma da kabul edildi"

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün, yapılan yatırım ve hizmet çalışmalarını Kovid-19 salgınına rağmen kesintisiz sürdürülebilmesi, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi için 2024 yılı bütçesi kapsamında 1 milyar lira iç borçlanma maddesi de gündeme geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2021 yılından bu yana komisyonda bekleyen 1 milyar lira iç borçlanma isteği için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.

Oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.