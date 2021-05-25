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Gündem İmamoğlu’nun ‘Hepinizi sevgiyle kucaklayacağım’ filmi sona erdi
Gündem

İmamoğlu’nun ‘Hepinizi sevgiyle kucaklayacağım’ filmi sona erdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde sıkça kullandığı “Hepinizi sevgiyle kucaklayacağım” filminin sona erdiğini ifade ederek, “Korku ve gerilimlerle dolu yeni bir dönemin fragmanını seyrediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:08:00 -
İmamoğlu’nun ‘Hepinizi sevgiyle kucaklayacağım’ filmi sona erdi

 Hasan Eğrigöz/Ankara 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde protesto edilmesinin ardından çıkan arbedede bir kadının yaralanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Hepinizi sevgiyle kucaklayacağım filmi sezon finali yaptı. Korku ve gerilimlerle dolu yeni bir dönemin fragmanını seyrediyoruz” ifadelerini kullandı.

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