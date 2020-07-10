İmamoğlu’nun havai fişek şovu da elinde patladı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sakarya’da meydana gelen patlamalar sonrası “İstanbul'da havai fişek uygulaması bitmiştir” açıklamasıyla gündeme gelmişti. İşi yine şova döken CHP kadroları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitirememişti.

Ancak İBB’nin bu açıklamasının ardından, pek de şaşırtmayan bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Gazete’de yer alan habere göre, tribünlere oynayan İmamoğlu, bu açıklamasından kısa bir süre önce belediyenin etkinliklerine “50 adet Havai Fişek Gösterisi” dahil ederek skandal bir karara imza attı.

Ayrıca havai fişek patlamalarının süresini 7 dakika olarak belirledi.