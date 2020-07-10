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Siyaset

İmamoğlu’nun havai fişek şovu da elinde patladı

Sakarya’da patlamaların ardından İBB’nin havai fişek gösterilerini iptal ettiği açıklanmıştı. Ancak İBB’nin belediye etkinliklerine yeni hava fişek gösterileri eklediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:38:00 -
İmamoğlu’nun havai fişek şovu da elinde patladı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sakarya’da meydana gelen patlamalar sonrası “İstanbul'da havai fişek uygulaması bitmiştir” açıklamasıyla gündeme gelmişti. İşi yine şova döken CHP kadroları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitirememişti.

Ancak İBB’nin bu açıklamasının ardından, pek de şaşırtmayan bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Gazete’de yer alan habere göre, tribünlere oynayan İmamoğlu, bu açıklamasından kısa bir süre önce belediyenin etkinliklerine “50 adet Havai Fişek Gösterisi” dahil ederek skandal bir karara imza attı.

Ayrıca havai fişek patlamalarının süresini 7 dakika olarak belirledi.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

CHP DEMEK YALAN DEMEKTİR... EKREM DEMEK ŞOV YAPMAK DEMEKTİR..
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