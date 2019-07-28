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İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!

Hiçbir iş yapmadan tatile kaçan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebinde bulunmuştu. Bu talebini Erdoğan'a hatırlattığını söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanının, "Arkadaşlarım planlıyorlar" cevabını verdiğini belirtti.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:39
İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Afyon'da düzenlediği toplantıya katıldı. İstanbul'a uğramayı unutan İmamoğlu, çalıştayda bazı gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Örneğin Türkiye'deki mevcut mülteci sorunuyla ilgili politikamızı açıklayacağız" diyen İmamoğlu, 15 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme talebini hatırlattığını, Erdoğan'dan "Arkadaşlarım planlıyorlar" cevabını aldığını anlattı.

Görüşme talebine ilişkin olumsuzluk hissetmediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u konuşmak istiyoruz. Türkiye normalleşsin, kızgın demiri soğutmak diyorsak bunun yöntemi diyalogtan geçer. Çabamız o yönde" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:39
  1. İstanbul
  2. Afyon
  3. imamoğlu
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. görüşme

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