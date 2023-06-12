İmamoğlu'nun en yakınındaki isimden Kılıçdaroğlu’na olay sözler! Bay Kemal, gidip iki tokat atabilir

Yerel seçimler döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan, yazar ve siyasi danışman Necati Özkan, Türkiye'de siyaset yapanların toplumdan kopuk olduğunu kaydederek, "Mağlubiyete karşı bu denli sorumsuz olunması, muhalefet cephesindeki on milyonlarca insanın acısına, umutsuzluğuna ve travmasına bu denli duyarsız olunması, muhalif siyasi elitin bırakın ahlaklı olmayı, iyi insanlar bile olmadıklarını gösterdi bana" dedi.

Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında, seçimden önce karar verici makamlarda bulunup seçmene söyledikleri her konuda yanıldıkları ortaya çıkanların istifa etmesi gerektiğini belirterek, "Seçimin kaybından itibaren ortaya çıkan toplumsal öfke ve umutsuzluğun, muhalefeti tümüyle tahrip etmesi istenmiyorsa başkaca bir yol görünmüyor. Demokrasi kuracağını söyleyenlerin demokrasiyi önce kendi partilerinde uygulamadan; ülkeyi değiştireceğini söyleyenlerin önce kendi anlayışlarını değiştirmeden, herkese adalet getireceğini söyleyenlerin önce kendi partilerinde adaleti sağlamadan zafer elde etmesi mümkün görünmüyor. Zamanın ruhunun özeti bu" ifadelerini kullandı.



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