İmamoğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesi talep edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Cumhuriyet savcısı duruşmaya katılmayan İmamoğlu hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasını talep etti. Ancak mahkeme bu kararı reddederek İmamoğlu'nun mazeretini son kez kabul ettiğini belirtti.

İmamoğlu ve 6 belediye çalışanının ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İmamoğlu duruşmaya katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz hakkı verilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Müvekkilimizi hazır edemedik. Ara kararda bu celse hazır edeceğimizi söyledik ama ön görülemeyen sebeplerle hazır edemedik. Müvekkili celse arasında dinletebiliriz. Sayın başkanın beyanı alındıktan sonra işin esasına ilişkin eylemin gerçekleşmediğine, bu eylemle sayın başkanın illiyet bağının olmadığına ilişkin beyanlarımızı, ifadesi alındıktan sonra yapacağız" dedi. Cumhuriyet savcısı, davetiye tebliğ edilmesine rağmen İmamoğlu'nun duruşmaya gelmemekte imtina ettiği anlaşıldığından hakkında zorla getirilme kararının çıkartılmasını talep etti. Sanık avukatlarının İçişleri Bakanlığının duruşmaya katılma taleplerinin reddini de isteyen savcı dosyanın bilirkişiye tevdine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını söyleyen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Dün çok yoğun bir yağış vardı. Kendisinin birçok randevusu aksadı. Bugün için ön görülemeyen görüşmeleri oldu ve mazeret sunduk talebin reddini istiyoruz. Talebin yersiz olduğu aşikardır" dedi. Mahkeme İmamoğlu'nun kamu görevini göz önüne alarak mazeretinin son kez kabulüne hakkında zorla getirilme talebinin reddine karar verdi. Dosyayı kamu zararının olup olmadığı, zarar var ise ne kadar olduğu ihalelerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilirkişinin rapor hazırlamasını istedi. Mahkeme İçişleri Bakanlığının katılma taleplerinin kabulüne ilişkin verilen ara karardan dönülmesine ilişkin talebi de reddetti.

Duruşma 25 Nisan saat 15.00'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'ihbar eden' olarak İçişleri Bakanlığı yer aldı. İddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 'Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesinde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri aktarılmıştı. Şüpheliler ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti. Böylece şüphelilerin 250 bin 86 TL tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. İddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.



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