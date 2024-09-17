İmamoğlu'nun diploması gündem oldu! Nedim Şener, hülle mi hile mi tek tek açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması ve yatay geçişiyle ilgili gündeme gelen iddiaları kaleme aldı. Şener, "İmamoğlu yasal bir hakkını kullanıyor görünerek hülle yatay geçiş yapmış, hukuksuz biçimde yani hile ile üniversite mezunu olmuş." ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İmamoğlu'nun, sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ye yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasadışı geçiş yaptığı öne sürüldü.

Nedim Şener, İmamoğlu'nun gündemdeki "diploması ve yatay geçişini" kaleme aldı. Şener'in "İmamoğlu’nun üniversitede yatay geçişi hülle mi hile mi?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şunu baştan yazayım Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması gerçek ama asıl sorun 1990 yılında Türkiye’de denkliği olmayan KKTC’deki özel bir üniversiteden devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişiyle ilgili.

Daha önce KKTC’deki bir üniversiteden etik olmasa da yasal hakkını kullanarak yani bir anlamda “hülle” ile İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı tartışılmıştı, şimdi “hile” yani hukuksuz biçimde kayıt aldırdığı tartışılıyor.

“İddiaya göre; İmamoğlu, 1987’de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne sınavsız kayıt yaptırdı. Yılsonu gelmeden 1985’te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’ne geçti. İki yıl eğitim gördü. Sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Üstelik bu işlemle ilgili ÖSYM’de herhangi bir kayıt yok. İÜ’nün 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı da İmamoğlu’nun söz konusu geçişinin usulsüzlüğünü belgeliyor.”

İddiaları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan şu görüntü çıkıyor; İmamoğlu yasal bir hakkını kullanıyor görünerek ”hülle” yatay geçiş yapmış, hukuksuz biçimde yani “hile” ile üniversite mezunu olmuş. Tekrar edeyim; diploma sahte değil sadece hile ile elde edilmiş. Eğer bunlar doğruysa şöyle bir sonuç ortaya çıkar; HUKUKSUZ BİR İŞLEMİN SONUCU DA HUKUKSUZ OLUR. İmamoğlu’nun anlayacağı şekilde yazayım; ruhsat ve gerekli belgelerde usulsüzlük varsa yaptığın inşaat yapı şartlarına ne kadar uygun olursa olsun hukuksuz olur. Vaniköy sırtlarına “basit onarım ruhsatı” verdiğinde yüksek standartta villa yapılsa da o inşaat kaçak olur, devlet gelip yıkar."

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