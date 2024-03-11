İmamoğlu’nun asker arkadaşından şok iddia! CHP şaibeli 2019 seçimleri öncesi de balya balya para dağıtmış

İBB Başkanı İmamoğlu'na yakın isimlerin milyonlarca lirayı sayıp bavullara doldurduğu görüntüler Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Kısa sürede sosyal medya platformu X'te 'en çok ilgi çeken başlık' (TT) olan görüntülere yorum yapan vatandaşlar, paranın nereden geldiği, kime gittiği ve nerelere harcandığı sorularını sordular. Bir büroda yapıldığı anlaşılan 'para toplantısı'nın görüntüleri TRhaber.com haber sitesinde yayınlandı. Görüntülerde balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor. Habere göre paranın sayılıp bavullara doldurulması işlemi yaklaşık 4 saat sürüyor.

Habere göre, görüntülerdeki kişiler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyespor Başkanlığı yapan, İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra da İBB Spor Başkanlığı'na getirilen Fatih Keleş ile eski CHP il başkan yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Can Yıldız dikkati çekiyor.

Haberde, Keleş'in, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri İmamoğlu'nun 'kasası' olarak tanındığı belirtiliyor. Keleş ayrıca, İmamoğlu'nun hemşehrisi ve İBB Belediye Meclis Üyesi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntüler kısa sürede X'te en çok etkileşim alanlar listesinde üst sıralara çıktı. Habere yorum yapanlar, paranın nereden geldiğini, kime gittiğini ve ne için kullanıldığını sorgulayan paylaşımlar yaptılar.

CHP Kurultayı öncesinde ve İmamoğlu'na destek vermek için İyi Parti'den istifalar yaşanırken, İmamoğlu'nun delege ve İyi Partili bazı isimleri 'satın aldığı' iddiaları ortaya atılmıştı. Örneğin 7 Aralık 2023'te CHP ile ittifak yapılmamasını eleştirerek istifa eden İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu için İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan "İmamoğlu satın aldı" paylaşımı yapmıştı.

Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilmişti.

Gazetemiz yayına verildiği saate kadar görüntülerdeki kişiler, İmamoğlu veya diğer ilgililer tarafından ve herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bayar'dan Murat Ongun iddiası

Siyasal iletişimci Atılgan Bayar, 2019 kampanyasında destek olduğu İmamoğlu için basın danışmanı Murat Ongun'a verilen 'çuvalla para'yı açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Biz bedelli askerliğe kaçanların oyunu istemiyoruz" sözleri üzerine, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığını açıklayan 'asker arkadaşı' siyasal iletişimci Atılgan Bayar, 2019 seçimi öncesi İmamoğlu'na verilen "çuvalla para"yı gündeme taşıdı. Bayar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, 2019'da yapılan yerel seçimlerde, tekrarlanan seçim dahil İmamoğlu'na yardım ettiğini belirterek, bu yardımlarını şöyle ifade etti: "Dinle Ekrem; sana kazandıran bir seçim stratejisi yazdık mı? Yazdık. O kollarını çevirdiğin konuşmanı asistanım cep telefonuna gönderdiği SMS'lerle tane tane besledi mi? Besledi. Sinan Çetin'in ekibine sana iki film çektirdim mi? Çektirdim. Bütün bunlar için, sadece iki şarkının teliflerini sahiplerine ödemen dışında, senden bir şey talep ettim mi? Etmedim. Seçildikten sonra talep ettim mi? Etmedim."

Bayar, İmamoğlu için basın danışmanı Murat Ongun'a verilen 'çuvalla para'yı da şöyle anlattı: "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir."

Bayar'ın, paranın 'bağış envanterine girip girmediğini' sorgulaması dikkat çekse de, belediye başkanları seçim öncesi yasal olarak 'bağış' kabul edemiyorlar. Bağış mekanizması, açılan bağış hesabına yatırmak ve yasayla belirlenmiş sınırda olmak kaydıyla ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işletilebiliyor. Bayar'ın açıklamalarına, dün akşama kadar İmamoğlu ve Murat Ongun'dan bir cevap gelmedi.

Kaynak: Akşam